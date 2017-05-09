إندونيسيا.. سجن حاكم جاكرتا المسيحي لمدة عامين

حكمت محكمة في العاصمة الإندونيسية، #جاكرتا، الثلاثاء، على رئيس بلدية العاصمة الإندونيسية المسيحي، باسوكي تاهاجا بورناما، الملقب بـ"أهوك"، بالسجن لسنتين بعد إدانته بإهانة #الإسلام، في ختام مسلسل قضائي طويل في أكبر بلد في عدد المسلمين في العالم.

وقال القاضي دويارسو بودي سانتيارتو أمام المحكمة، إن رئيس البلدية، الذي هزم في نهاية نيسان/ابريل في #الانتخابات، لكنه يبقى في منصبه حتى تشرين الأول/أكتوبر المقبل، "أدين بالتجديف وحكم عليه بالسجن لسنتين".

وأضاف القاضي أنه أمر بتوقيف رئيس البلدية الذي حوكم بعدما صرح أن تفسير بعض علماء الدين لآية في #القرآن تعتبر أن #انتخاب #حاكم_مسلم واجب على المسلمين، خطأ.

واستغل #محافظون هذه التصريحات لمقاضاة رئيس البلدية، في حين رأى خبراء أن وراء ذلك "دوافع سياسية".