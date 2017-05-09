واشنطن.. انهيار نفق قرب موقع هانفورد النووي

أعلن مسؤولون فيدراليون أن مئات العمال في #موقع_نووي في ولاية #واشنطن تلقوا تعليمات، الثلاثاء، بالاحتماء بعد #انهيار_نفق مليء بالمواد الملوثة قرب المكان.

وتلقى موظفون في موقع هانفورد الواقع على مسافة 275 كلم جنوب شرقي مدينة سياتل، إنذارا من الإدارة صباحاً، يطلب منهم "تهوية آمنة" والامتناع عن "تناول الطعام أو الشراب".

وأعلنت وزارة الطاقة أنه "لا توجد أي إشارة إلى وجود تسرب في هذه المرحلة" مشيرة إلى أن "الخبراء يقتربون من المنطقة التي انخسفت فيها التربة لمزيد من المعاينة".

وكان موقع هانفورد النووي استخدم لإنتاج #البلوتونيوم للقنبلة التي وضعت حدا للحرب العالمية الثانية.

وقد أغلق مفاعله الأخير عام 1987، لكن ملايين الغالونات من النفايات المتبقية لا تزال في خزانات في الموقع.

وأكد بيان لوزارة الطاقة إجلاء العاملين فى المنشأة موضحا أن العمال في الأماكن التي يحتمل أن تكون متضررة ظلوا في الداخل.

وأضاف البيان "هناك مخاوف إزاء انخساف الأرض التي تغطى أنفاق السكك الحديد بالقرب من منشأة معالجة كيميائية سابقة".

وتابع أن "الأنفاق تحتوي على مواد ملوثة".