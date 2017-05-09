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فرنسا.. فالس يدعم ماكرون في الانتخابات البرلمانية

المصدر: باريس – رويترز
رئيس الوزراء الفرنسي السابق مانويل فالس والرئيس المنتخب إيمانويل ماكرون
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قال #رئيس_الوزراء_الفرنسي السابق #مانويل_فالس، اليوم الثلاثاء، إنه سيدعم حركة #الرئيس_المنتخب إيمانويل #ماكرون في #انتخابات #مجلس_النواب في يونيو حزيران.

وأضاف فالس قائلاً لراديو (آر.تي.إل) "سأكون مرشحاً في الأغلبية الرئاسية وأتمنى أن أنضم إلى حركة ماكرون الجمهورية إلى الأمام".

ويسعى ماكرون للحصول على الأغلبية في انتخابات مجلس النواب.

وقال ريشار فيران، رئيس الحركة، أمس الاثنين إن حركة ماكرون "إلى الأمام" ستغير اسمها إلى "الجمهورية إلى الأمام" لتتحول إلى حزب تقليدي.

وذكر فيران أن أسماء مرشحي ماكرون ومجموعهم 577 مرشحاً في الانتخابات التشريعية ستعلن يوم الخميس.

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