مفوضية اللاجئين: 250 غرقوا بالمتوسط خلال يومين

أعلنت #المفوضية_السامية للأمم المتحدة لشؤون #اللاجئين، الثلاثاء، أن قرابة 250 شخصًا باتوا في عداد المفقودين، إثر غرق قاربين في مياه #البحر_المتوسط ، قرب السواحل الليبية، خلال اليومين الماضيين.

وأوضحت المنظمة الأممية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الواقعتين حدثتا بشكل منفصل، إذ غرق قارب أمس الأول الأحد، وعلى متنه 163 شخصا، أُنقذ منهم سيدة و6 رجال فقط.

وفي واقعة أخرى، غرق قارب آخر وعلى متنه 132 شخصًا، تم إنقاذ 50 منهم ونقلهم إلى جزيرة #صقلية جنوبي #إيطاليا.

ولم تبيّن المفوضية جنسيات المفقودين، أو الجهات التي انطلقوا منها، أو الجهات التي كانوا يقصدونها.

وذكرت مفوضية شؤون اللاجئين في بيانها، الثلاثاء، أنه منذ بداية العام الحالي، بات هناك أكثر من 1300 شخص مفقودين في مياه "المتوسط" أثناء محاولاتهم الوصول إلى شواطئ إيطاليا.