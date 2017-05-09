باكستان تحتج على سفير إيران بشأن تصريحات حول الحدود

استدعت #باكستان السفير الإيراني لديها للاحتجاج على تصريحات مسؤول عسكري إيراني ألمح إلى إمكانية ضرب ما وصفها ملاذات للجماعات الإرهابية الإيرانية داخل الأراضي الباكستانية.

وذكر بيان للخارجية الباكستانية أنه تم #استدعاء #السفير_الإيراني لدى إسلام آباد لنقل قلق باكستان بشأن التصريحات التي أدلى بها رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية بشأن القيام بإجراءات عبر الحدود مع باكستان، وفق نص البيان.

وأضاف بيان الخارجية الباكستانية أن تصريحات المسؤول الإيراني تتعارض مع روح العلاقات الأخوية بين البلدين، ونوه البيان بأن تبادل الزيارات بين كبار مسؤولي البلدين مؤخرا قد عزز التعاون الثنائي.

تعزيز التعاون حول قضايا الحدود

وأشار البيان إلى أنه خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لإسلام آباد في 3 مايو/آيار الجاري، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون بشأن قضايا الحدود، وحث البيان الجانب الإيراني على تجنب إصدار مثل هذه #التصريحات التي يمكن أن تفسد أجواء العلاقات الأخوية بين البلدين، وفق البيان.

وكان البلدان اتفقا خلال زيارة ظريف على تعزيز التعاون والتنسيق الاستخباراتي بين قوات حرس الحدود في البلدين، وبحثا تفعيل خط الاتصال الساخن بين قادة عمليات الجيشين، كما أعربت باكستان عن استعدادها لنشر #قوات إضافية على حدودها مع إيران.

وتنفي إسلام آباد وجود أي ملاذات لجماعات إيرانية على أراضيها، وتطالب طهران بالكشف عما تصفه بمواقع للجماعات الإيرانية الإرهابية على الأراضي الباكستانية، للقيام باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها إن وجد.

وكان هجوم استهدف دورية لحرس الحدود الإيراني في منطقة حدودية مع باكستان نهاية الشهر الماضي وأودى بحياة 10 جنود إيرانيين وجرح آخرين، واستدعت على إثره طهران السفير الباكستاني لديها للاحتجاج على الهجوم الذي تبنته جماعة جيش العدل الإيرانية، وحملت إسلام آباد المسؤولية عنه وطالبت بمعاقبة الجناة.

ونددت إسلام آباد بالهجوم ونفت صلتها به، وأكدت أنه وقع داخل الأراضي الإيرانية، كما أبدت استعدادها للتعاون مع طهران لتفعيل آلية مراقبة الحدود بين البلدين.