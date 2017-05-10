إنقاذ أكثر من 350 مهاجرا قبالة ليبيا

تمكن #حرس_السواحل الليبي الأربعاء من اعتراض مركب تكدس فيه أكثر من 350 مهاجرا قبالة مدينة #صبراتة (غرب) كانوا ينوون التوجه إلى إيطاليا.

وقال العميد أيوب قاسم، الناطق باسم البحرية الليبية "تمكن صباح اليوم الأربعاء (..) #حرس_السواحل قطاع طرابلس، من ضبط وإنقاذ ما يزيد عن 350 مهاجرا غير شرعي كانوا على مركب خشبي وذلك على بعد 19 ميلا شمال صبراتة".

واضاف قاسم "حاولت إحدى المنظمات الدولية غير الحكومية وتدعى (سي ووتش) الألمانية عرقلة عمل زورق حرس السواحل أثناء عمله في إنقاذ المهاجرين في مياه السيادة البحرية الليبية وذلك بسعيها أخذ المهاجرين عنوة بحجة أن ليبيا غير آمنة".

وتتعرض المنظمات غير الحكومية التي تعمل في #البحر_المتوسط منذ أسابيع للانتقاد في إيطاليا بداعي "التواطؤ" مع مهربين يعملون في ليبيا.

وتنطلق معظم المراكب من غرب #ليبيا باتجاه إيطاليا التي لا تبعد أكثر من 300 كلم.

ووصل 181 ألف مهاجر في 2016 إلى أوروبا عبر السواحل الإيطالية. وانطلق 90 بالمئة من هؤلاء المهاجرين من ليبيا.