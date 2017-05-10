رئيس جنوب السودان يقيل قائد الجيش

قال وزير الدفاع في #جنوب_السودان الثلاثاء إن رئيس البلاد أقال #قائد_الجيش بول مالونق وذلك بعد أن قدم عدد من كبار الجنرالات استقالاتهم زاعمين وجود تحيز عرقي وجرائم حرب.

وقال وزير الدفاع كوال منيانق جوك إن الرئيس #سلفا_كير عين الجنرال جيمس أجونق قائدا للجيش. وهون من أهمية إقالة مالونق وأشار إلى أنها "مجرد ممارسة عادية لتغيير شخص وتعيين شخص آخر".

وأضاف جوك لرويترز أنه تم إبلاغ مالونق قبل شهر بأنه سيتم إعفاؤه من منصبه. وقال إنه لا يعلم ما إذا كان مالونق عين في منصب جديد. وكان في السابق حاكما مدنيا منتخبا.

وقال جوك إن التغيير لن يؤثر على مكافحة الجيش للجماعات المتمردة وأضاف "العملية ستستمر".

ويعاني جنوب السودان من #حرب_أهلية منذ عام 2013 عندما أقال الرئيس المنتمي لقبائل الدنكا نائبه ريك مشار المنتمي للنوير.

وأثار القرار صراعا دفع بعض مناطق البلد المنتج للنفط إلى المجاعة وشل الخدمات العامة وأجبر ثلاثة ملايين شخص وهم ربع عدد السكان على الفرار من منازلهم.

وقالت #الأمم_المتحدة إن العنف يصل إلى حد التطهير العرقي ويهدد بتهيئة الساحة لارتكاب إبادة جماعية.

وفي فبراير شباط قدم مسؤول الدعم اللوجستي توماس سيريلو سواكا استقالته من منصبه مرجعا القرار إلى ارتكاب الجيش انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع وهيمنة قبيلة الدنكا التي ينتمي لها الرئيس.

وتسببت استقالته في موجة من الاستقالات لقادة آخرين وموظفين حكوميين مدنيين وجهوا اتهامات مشابهة للحكومة.