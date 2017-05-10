مفكر لبناني: "ولاية الأمة" جاءت كبديل عن "ولاية الفقيه"

"ولاية الفقيه كانت مُقترحا فقهيا ذا دلالة سياسية حول سيطرة الفقيه على الحاكم"، يقول المفكر اللبناني الدكتور وجيه قانصو لـ"العربية"، مقدما تفسيره التاريخي والثقافي لنشوء "ولاية الفقيه"، معتبرا أن "السلطة إبان الثورة الإيرانية كانت تبحث عن موجبات طاعة داخلية لضمان بقائها"، وأن "الإمام الخميني كان بحاجة إلى شرعية دينية لحماية مشروعه السياسي".

من هنا أتت ولاية الفقيه بوصفها "نظرية فقهية لتسويغ سلطة الفقيه الذي يملك الصلاحية المطلقة في الدولة"، حيث عمقت الثورة الإيرانية العلاقة بين المؤسسة الدينية والمجال السياسي!.

التوسع السياسي لنظرية "ولاية الفقيه" خارج الحدود الإيرانية برأي قانصو، أدى إلى أن يكون هنالك "نوع من الإحراج لدى المكون الشيعي في العالم العربي"، حيث أنتجت ولاية الفقيه ثنائية لدى الفرد"، بين "الولاء للفقيه"، أو"الولاء للدولة" التي ينتمي إليها.

وهو الأمر الذي دفع العلامة الراحل الشيخ محمد مهدي شمس الدين إلى طرح فكرة "ولاية الأمة على نفسها"، حيث دعا إلى تفعيلها شعبيا بين الناس وفي الأوساط المختلفة، مؤكدا انتماء الشيعة العرب إلى أوطانهم.

المفكر قانصو وفي معرض شرحه لنظرية شمس الدين، يقول إن "ولاية الأمة على نفسها، تعني إعطاء السلطة للأمة المتمثلة في المجتمع وليس للفقيه"، معتبرا أن شمس الدين أراد أن يؤسس لـ"ديمقراطية دينية" تواجه نظرية "ولاية الفقيه".

وفي ذات السياق، أبان الدكتور وجيه قانصو في حواره مع برنامج "منارات"، أن فكرة ولاية الفقيه ليست بالنظرية الحديثة، وإن أخذت أبعادا أوسع، ودلالات سياسية أكبر، إلا أنها طرحت سابقا من قبل المحقق الكركي، وبقيت محصورة في الكتب والبحوث الفقهية، حيث هنالك شروحات ومناقشات عديدة، تقدم آراء ناقدة لها، بين كثير من فقهاء الشيعة الإمامية. مبينا أن "المؤسسة الدينية الشيعية شهدت جدلا حول الفارق بين سلطة الإمام وسلطة الحاكم"، حيث تعامل الفقهاء الشيعة مع السلطة الصفوية على أنها "سلطة أمر واقع"، كون "العقل الشيعي تاريخيا كان يتسم بالحذر في التعامل مع المؤسسة السياسية".