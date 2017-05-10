بوتين: إقالة كومي لن تؤثر على العلاقة مع أميركا

قال الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين اليوم الأربعاء إن إقالة الرئيس الأميركي دونالد #ترمب لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس #كومي الذي كان يقود تحقيقا في احتمال تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية لن يؤثر على العلاقات بين البلدين.

وقال بوتين لشبكة (سي.بي.إس) نيوز في مقابلة مقتضبة بمدينة سوتشي الروسية "لن يكون هناك تأثير.. سؤالك يبدو مضحكا للغاية بالنسبة لي. لا تغضبوا مني. لا دخل لنا بذلك."

واعتبر #الكرملين، الأربعاء، أن إقالة كومي من قبل الرئيس ترمب "قضية داخلية"، معبرا عن أمله "في ألا يترك ذلك أثرا" على العلاقات بين البلدين.

وقال الناطق باسم #الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافيين "إنها قضية داخلية تماما للولايات المتحدة، قرار سيادي اتخذه الرئيس الأميركي وليس له ولا يمكن أن يكون له أي علاقة بروسيا".