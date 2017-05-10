سلاح الجو الأردني يسقط طائرة استطلاع قرب الحدود السورية

أعلن مصدر عسكري أردني الأربعاء أن #طائرات_سلاح_الجو_الملكي_الأردني أسقطت "طائرة استطلاع مسيرة" قرب الحدود مع #سوريا.

وقال مصدر في القيادة العامة للقوات المسلحة إن "طائرات سلاح الجو الملكي من طراز اف 16 تعاملت مع طائرة استطلاع مسيرة قرب حدودنا الشمالية مع سوريا وأسقطتها في الجهة الغربية الشمالية من محافظة المفرق" شمال #الأردن.

وأضاف أن "كوادر سلاح الجو الملكي قامت بجمع حطام الطائرة، والأجهزة التي كانت تحملها، ونقلها إلى قيادة سلاح الجو لفحصها والتعامل معها".

وليست هذه المرة الأولى التي يسقط فيها سلاح الجو الأردني طائرة استطلاع قرب حدوده مع سوريا فقد أسقط في 25 تموز/يوليو 2014 فوق #المفرق أيضا طائرة استطلاع لم يحدد مصدرها.

ويشترك الأردن مع سوريا بحدود برية تتجاوز 370 كيلومترا.