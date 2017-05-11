الكرملين يعبر عن "تفاؤل حذر" بعد اجتماع ترمب مع لافروف

قال متحدث، اليوم الخميس، إن الكرملين يشعر بتفاؤل حذر حيال فرص تحسن العلاقات الأميركية الروسية بعد أن التقى وزير الخارجية سيرغي #لافروف بالرئيس الأميركي دونالد #ترمب في #واشنطن.

وقال #ديمتري_بيسكوف، المتحدث باسم #الكرملين في مؤتمر صحافي عبر الهاتف "المحادثات نفسها كانت إيجابية جدا"، مشيرا إلى اجتماع لافروف بترمب أمس الأربعاء.

وأضاف بيسكوف أن الكرملين ينظر إلى آفاق تحسن العلاقات "بتفاؤل حذر"، وتابع "الكثير من العمل ينتظرنا".

وعند سؤاله حول ما إذا كان طرأ "دفء" على العلاقات بين القوتين، أجاب المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف أنه "من المبكر جداً التوصل إلى استنتاجات" في هذا الشأن.

ولكنه أضاف: "إن مجرد وجود حوار (بين الطرفين) هو أمر ايجابي للغاية. أجرى الرئيسان ثلاث مكالمات هاتفية والحوار مستمر".

وأجرى لافروف الأربعاء محادثات في واشنطن مع #ريكس_تيلرسون، ولأول مرة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي وصف اللقاء بـ"الجيد للغاية".

يذكر أن تيلرسون زار موسكو في أبريل/نيسان حيث رأى المسؤولون الروس حينها عدم وجود اختلاف يذكر في مواقف البلدين حيال القضايا الرئيسية.

ولم يلتق بعد الرئيسان فلاديمير #بوتين وترمب رغم تعهدات الأخير خلال حملة انتخابه بأنه سيسعى إلى تطبيع علاقات بلاده مع روسيا.

ولكنهما سيتواجدان في قمة #مجموعة_العشرين التي ستعقد في السابع والثامن من يوليو/تموز في مدينة هامبورغ الألمانية.

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن القمة ستشكل "فرصة جيدة" ليلتقيا.