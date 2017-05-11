بوتين يعلن إنشاء مؤسسة روسية في بيت لحم

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إنشاء مركز روسي ثقافي تعليمي في بيت لحم، في #الضفة الغربية.

بدوره، قرر الرئيس الفلسطيني #محمود_عباس إنشاء "مؤسسة الرئيس بوتين الفلسطينية للثقافة لإدارة المبنى وأنشئت على الأرض التي قدمتها دولة فلسطين في نفس الشارع الذي أطلق عليه اسم بوتين في بيت لحم، وشكلنا لإدارتها مجلساً يضم كفاءات عالية".

وقال #الرئيس_الفلسطيني، محمود عباس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي "ونحن نفتتح هذا الصرح الكبير نشعر بالرضا عن العلاقات الثنائية بين البلدين، مركز التعاون الروسي".

وافتتحت في مدينة بيت لحم مؤسسة الرئيس بوتين الفلسطينية للثقافة والاقتصاد.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة بوتين الفلسطينية للثقافة والتجارة زياد البندك، وفق ما نقلته وكالة "وفا" إن افتتاح المؤسسة هذا يعبر بجلاء واضح عن دعم روسيا التاريخي وعلى كافة الأصعدة السياسية الاقتصادية الثقافية الرياضية والدينية.

وأضاف البندك "إننا نتطلع لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمؤسسة التي تزهو مدينة بيت لحم مهد السيد المسيح مدينة السلام باحتضانها ويفخر كل شعبنا بها كمعلم حضاري نوعي يضاف إلى العديد من المعالم الروسية في فلسطين".

وقال البندك في حديث خاص لـ"وفا"، إن المشروع مقام على أرض مقدمة من الفلسطينيين بمساحة 15 الف متر مربع، مكون من 6 طوابق، القسم الأول من مكاتب إيجار للشركات وقاعة مجهزة ومسرح وسينما وقاعة اجتماع وكافتيريا مجهزة.

وأشار الى أن قسم الرياضة والشباب مكون من قاعتين للجودو والكاراتيه والمصارعة الرومانية ومجهزة بكل المستلزمات وكافتيريا، أما القسم الثالث مجمع للموسيقى ويحوي على قاعة تدريب وتدريس مع قسم للإدارة.

وأوضح البندك أن تكلفة المشروع بلغت 40 مليون دولار حسب المصادر الروسية، مؤكداً أنه يمثل إضافة نوعية وجسراً للتعاون بين الشعبين وجذب السياحة.