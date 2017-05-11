حماس تعلن اعتقال "قاتل" القيادي مازن فقها

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة #حماس، إسماعيل هنية، الخميس، اعتقال "قاتل" القيادي بالحركة، مازن فقهاء.

وقال هنية إن القاتل الذي "نفذ أوامر إسرائيلية هو بيد الأجهزة الأمنية، وأدلى باعترافات مفصلة"، حسب قوله.

وأضاف، في مؤتمر صحافي من غزة، أن وزارة الداخلية التي تديرها حركته في القطاع ستعقد مؤتمراً قريباً للإعلان عن التفاصيل.

وكانت وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس في القطاع، قد أعلنت في آذار/مارس الماضي، مقتل "فقهاء"، القيادي في "كتائب القسام"، برصاص مجهولين جنوبي مدينة #غزة.

وفقهاء، الذي تعود أصوله إلى مدينة طوباس، شمالي #الضفة الغربية، أُبعد إلى غزة بعد إطلاق سراحه ضمن صفقة تبادل أسرى بين حركة حماس وتل أبيب عام 2011، تم بموجبها الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، مقابل إطلاق سراح 1047 معتقلا فلسطينيا.