روسيا.. اتهام موقوفين بهجوم سان بطرسبرغ بالإرهاب

أعلنت لجنة التحقيق الروسية الخميس توجيه تهمة "العمل الإرهابي" إلى ثلاثة من الموقوفين في أعقاب اعتداء مترو #سان_بطرسبرغ الذي أسفر عن مقتل 15 شخصاً في 3 نيسان/إبريل.

وأوقف عشرة أشخاص بالإجمال في إطار #التحقيق في الاعتداء الانتحاري، على ما ذكّرت اللجنة في بيان.

وأوضح البيان: "وجهت إلى ثلاثة بينهم - بخرام أرغاشيف، إبراهيم جون إرماتوف، ومحمدي يوسف ميرزا عليموف - تهمة الضلوع في #عمل_إرهابي (...) وحيازة متفجرات أو عبوات متفجرة خلافاً للقانون".

كما أكد البيان "توجيه التهمة قريباً" إلى المشتبه بهم الآخرين، مؤكداً "مواصلة التحقيق بدقة شديدة في جميع ظروف الاعتداء".

وقتل المنفذ المفترض أثناء الاعتداء في 3 نيسان/إبريل، أكبر جون جليلوف البالغ 22 عاماً والمتحدر من #قرغيزستان في آسيا الوسطى، لكن دوافعه ما زالت مبهمة.