عشرات الإصابات بالضفة بفعالية تضامناً مع الأسرى

أصيب عشرات الفلسطينيين، الخميس، بحالات اختناق وبالرصاص المطاطي في مواجهات مع قوات #الاحتلال الإسرائيلي قرب معسكر عوفر الإسرائيلي شمال مدينة #رام_الله.

وتوجهت تظاهرة فلسطينية إلى المعبر ضمن الفعاليات اليومية التي تجري في فلسطين تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والمضربين عن الطعام منذ 17 نيسان/إبريل الماضي.

وقمعت القوات الإسرائيلية المشاركين في المسيرة التي انطلقت من أمام خيمة الاعتصام وسط رام الله، ووصلت الحاجز العسكري قرب #عوفر.

ودخل نحو 1700 أسير فلسطيني، بقيادة #مروان_البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة #فتح، يومهم الـ25 في الإضراب عن الطعام.

ويعاني المضربون من صعوبة في الحركة والتنقل، وآلام في المعدة والرأس، وجفاف في الحلق، ويتقيأون الدم، بينما امتنع عدد من الأسرى عن تناول الماء لساعات بسبب الصعوبة في التوجه إلى المرحاض.