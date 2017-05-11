كوريا الشمالية تطالب بتسليم أشخاص "تآمروا" لقتل زعيمها

طالبت #كوريا_الشمالية، اليوم الخميس، بتسليم أشخاص "يشتبه في أنهم إرهابيون" تآمروا على قتل الزعيم #كيم_جونج_أون بمادة #بيوكيميائية، مكررة اتهاماتها بأن جواسيس من الولايات المتحدة و #كوريا_الجنوبية وراء المؤامرة.

وفي الأسبوع الماضي، اتهمت وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية وكالة #المخابرات_المركزية الأميركية (سي آي إيه) وجهاز المخابرات في كوريا الجنوبية بالتآمر لاغتيال "القيادة العليا" للبلاد بسلاح بيوكيميائي.

وتصاعدت حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية في الأسابيع الماضية وسط مخاوف من أن كوريا الشمالية ربما تجري تجربتها النووية السادسة أو تختبر إطلاق #صاروخ_باليستي آخر في تحد لقرارات الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن هان #سونج_ريول نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي قوله لدبلوماسيين وصحافيين أجانب في بيونغ يانغ "مكتب الادعاء المركزي سيطلب تسليم هؤلاء المجرمين ومحاكمتهم بموجب القوانين ذات الصلة".

وامتنعت وكالة المخابرات المركزية الأميركية والبيت الأبيض عن التعقيب على بيان وزارة أمن الدولة الكورية الشمالية الأسبوع الماضي.

وقال جهاز المخابرات في كوريا الجنوبية إن الاتهامات "لا أساس لها".

ولم يوضح تقرير شينخوا أو تقرير وكالة الأنباء الكورية الشمالية عدد المشتبه فيهم الذين تطلب كوريا الشمالية تسليمهم أو من هم أو أين يوجدون، لكن شينخوا قالت إن كوريا الشمالية تعهدت بملاحقتهم جميعا "في كل أركان الأرض".