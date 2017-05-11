هولاند حريص على تسليم السلطة لماكرون "ببساطة وودية"

أكد الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته، فرنسوا #هولاند، الخميس، أنه سيبذل كل ما في وسعه لتجري عملية تسليم السلطة لخلفه إيمانويل #ماكرون بشكل "بسيط وواضح وودي".

وستجري مراسم تسليم السلطة، الأحد، في قصر الإليزيه.

وأضاف الرئيس الاشتراكي في حديث جانبي مع صحافيين "أريد لبلدي النجاح، وأتمنى النجاح لإيمانويل ماكرون في التفويض الذي منح إياه"، وذلك على هامش زيارة لورشة تابعة لمؤسسته "فرنسا تلتزم" في جنوب #باريس.

وردا على سؤال بشأن مشاعره إزاء تسليم مفاتيح #الإليزيه لوزير اقتصاده السابق، أكد هولاند أنه سيبذل "كل المستطاع ليجري ذلك بشكل بسيط وواضح وودي".

وتابع "أنا لا أسلم السلطة لمعارض سياسي، وهذا في النهاية أكثر سهولة".

كذلك أكد الرئيس المنتهية ولايته أن "جميع المعلومات، وبينها الأكثر حساسية، ستسلم (لماكرون) ليتمكن من مباشرة العمل فور تسلمه التفويض مني".

وهولاند الذي سيمضي إجازة بعد مغادرته الإليزيه، لا ينوي مغادرة العمل السياسي، لكنه لم يفصح ما إذا كان سيسعى لاحقا إلى #مناصب أخرى واكتفى بالقول "في الحياة لا يمكن الجزم بأي شيء، فكل شيء رهن بالظروف".

وهل يخشى الفراغ بعد الإليزيه؟ أجاب هولاند قبل ثلاثة أيام من انتهاء ولايته أن "اتخاذ قرارات كبرى من أجل البلد مسؤولية عليا وشرف رفيع، كما أنه يمنح قوة داخلية، ما قد يخلف شعورا بالفراغ عند التوقف عن ممارسته. لكنني أقاوم هذا الشعور".