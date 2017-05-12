أستراليا: تركيا ستسلمنا مسؤولاً عن التجنيد في داعش

قال رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم #ترنبول اليوم الجمعة إن #تركيا وافقت على طلب من الحكومة الأسترالية بتسلم مواطن يُعتقد أنه مسؤول بارز عن #التجنيد في تنظيم #داعش.

وارتبط اسم نيل براكاش، وهو من مواليد #ملبورن، بمخططات لهجمات في أستراليا وظهر في عدد من تسجيلات داعش المصورة ومجلاته.

وتقول أستراليا إن #براكاش جند رجالاً ونساء وصبيانا من #أستراليا وشجع على ارتكاب أعمال إرهابية. وفرضت الحكومة عقوبات مالية عليه في عام 2015 وكذلك على كل من يقدم له مساعدة مادية، بالإضافة إلى عقوبة تصل للسجن لـ10 أعوام.

وقال ترنبول لشبكة "سفن" التلفزيونية الأسترالية "نتطلع للخطوة القادمة. يفترض أن نتسلمه في غضون أشهر، لكن من المنطقي أن تمر المسألة بالعمليات التركية، فليس لدينا معاهدة تسليم".

وأضاف: "نحن راضون أن #نيل_براكاش الذي كان أحد الممولين الرئيسيين والمنظمين في داعش.. سيعاد إلى أستراليا وسيمثل أمام المحاكم".

وكانت #الحكومة_الأسترالية قد ذكرت خطأ العام الماضي استنادا لتقارير من المخابرات الأميركية أن براكاش لقي مصرعه في ضربة جوية في #الموصل بالعراق. ثم أكدت لاحقا أنه محتجز في تركيا.