الاحتلال يقتل شاباً فلسطينياً متضامناً مع الأسرى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، مقتل شاب فلسطيني، بعد أن أطلقت قوات #الاحتلال النار عليه، قرب رام الله.

وذكرت الوزارة مقتل "الشاب سبأ نضال عبيد (20 عاماً)، بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه في قرية #النبي_صالح.

وأوضحت أن عبيد أصيب بالرصاص الحي في صدره، وقد اخترقت الرصاصة قلبه، وعملت الطواقم الطبية على إنعاش قلبه بعد أن كان متوقفاً، ولكن حالته كانت حرجة للغاية.

واندلعت مواجهات مع #القوات_الإسرائيلية، عقب صلاة الجمعة في مناطق بالضفة، بينها قرية النبي صالح، تضامناً مع #الأسرى المضربين عن الطعام لليوم الـ 26 على التوالي.