الحظر الإلكتروني في الطائرات.. قد يشمل أوروبا

أعلنت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أن محادثات ستجري، الجمعة، بين مسؤولين رفيعي المستوى من #الاتحاد_الأوروبي والولايات المتحدة حول احتمال توسيع الحظر الأميركي للحواسيب المحمولة في مقصورات الركاب ليشمل الطائرات الأوروبية.

وقالت أنّا-كايسا اتكونين خلال مؤتمر صحافي في #بروكسل "هناك محادثة هاتفية مقررة لاحقاً اليوم مع وزير الأمن الداخلي (الأميركي) جون كيلي وعدد من الوزراء الأوروبيين"، مضيفة أن مفوضيْن أوروبييْن سيشاركان في المحادثات.

وكانت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران نسفت المبررات الأمنية للحظر الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد #ترمب على مرافقة أجهزة إلكترونية للركاب داخل مقصورات الطائرات من 12 مطاراً في 10 بلدان، حيث قالت إن الحظر قد يتسبب بكارثة من نوع آخر.

وأعربت الوكالة الأوروبية، حينها، عن قلقها من احتمالات اندلاع حرائق في مخازن الشحن بطائرات الركاب، وحثت على اتخاذ إجراءات احترازية جديدة بعد قرار #الولايات_المتحدة وبريطانيا حظر أجهزة الكمبيوتر في مقصورة الركاب.

وفي آذار/مارس الماضي منعت #واشنطن الركاب على الرحلات المباشرة إلى الولايات المتحدة من عشرة مطارات في ثمانية بلدان من حمل الحواسيب المحمولة واللوحية والأجهزة الإلكترونية المختلفة الأكبر من الهواتف الجوالة. والمطارات التي تأثرت بهذا المنع هي تركيا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط. وتبعت بريطانيا بمنع مشابه طال الرحلات القادمة من ستة بلدان في #الشرق_الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، الثلاثاء، إنها باتت قريبة من اتخاذ قرار بتوسيع قرار منع الحواسيب المحمولة واللوحية في مقصورات الطائرات المفروض على ثمانية بلدان ليشمل أوروبا، مع اقتراب موسم السفر عبر الأطلسي هذا الصيف.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إخطار الخطوط الجوية التي تنقل ركاباً إلى الولايات المتحدة من مطارات أوروبية وتحذيرها بأن تطبيق هذا الإجراء الذي قد يشملها هو قيد النظر.