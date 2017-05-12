بوادر لحل أزمة الأسرى الفلسطينيين المضربين

أعلن رئيس هيئة شؤون #الأسرى_الفلسطينيين عيسى قراقع، الجمعة، أن هناك بوادر لبدء "مفاوضات بين قادة إضراب الحرية والكرامة وسلطات الاحتلال خلال الساعات المقبلة".

وقال #قراقع، وفق ما نقلت وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية، إن "هناك مبادرة من إدارة #السجون_الإسرائيلية لتجميع قيادة المضربين عن الطعام لمناقشة مطالب الأسرى، ومن الواضح أنهم يسعون لمحاولة الشروع في مفاوضات دون مشاركة قائد الإضراب"، #مروان_البرغوثي، لكنه قال إن "الأسرى متمسكون بوجود البرغوثي على رأس أية مفاوضات أو نقاشات من هذا القبيل".

وتابع: ليس واضحاً بعد إن كانت إدارة السجون الإسرائيلية جادة في مفاوضاتها مع #الأسرى، لكن من المؤكد أن الحراك الجماهيري والضغط الدولي، وخطورة وضع الأسرى المضربين لليوم السادس والعشرين على التوالي، ونقل العديد منهم إلى المستشفيات، دفع #إسرائيل لبدء الحديث عن الشروع في مفاوضة الأسرى، بعد وجود رفض معلن لهذا الموضوع في السابق.