تركيا.. توقيف العشرات من موظفي بورصة اسطنبول

أوقفت السلطات التركية في وقت مبكر الجمعة 57 شخصا يشتبه بتورطهم في محاولة الانقلاب في تموز/يوليو الماضي، وذلك في إطار عملية استهدفت #بورصة_اسطنبول، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الأناضول الحكومية.

وأضافت الوكالة أن عمليات التوقيف تمت في ست محافظات مختلفة، وذلك بعد إصدار نحو 100 مذكرة توقيف، موضحة أن الحملة متواصلة.

وتابعت أن الموقوفين يشتبه بارتباطهم بحركة الداعية فتح الله #غولن الذي تتهمه #أنقرة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب في صيف 2016، وهو ما ينفيه الأخير.

وأوردت صحيفة "هابرتورك" على موقعها أن الموقوفين موظفون سابقون في #البورصة يشتبه بأنهم استخدموا تطبيق #بايلوك لتشفير الرسائل القصيرة، والذي تقول #تركيا إنه صمم خصيصا لمؤيدي غولن.

وأضافت الصحيفة أنه يشتبه أيضا بأنهم قاموا بتحويلات لحساب #بنك_آسيا الذي كان في السابق على ارتباط وثيق مع غولن.

ومنذ محاولة انقلاب في تموز/يوليو، اعتقلت السلطات التركية أكثر من 46 ألف شخص غالبيتهم من الشرطة والقضاة والمدرسين. كما تم طرد أو تعليق مهام أكثر من 100 ألف آخرين على خلفية حالة الطوارئ التي فرضت.