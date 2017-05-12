ماكرون إلى ألمانيا الاثنين بأول زيارة رسمية

تستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا #ميركل، الاثنين، الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون الذي يتولى مهامه الأحد، بحسب ما أعلن المتحدث باسم ميركل شتيفن سايبرت.

وتابع المتحدث في لقاء صحافي معتاد الجمعة أن "المستشارة سيسرها استقبال #الرئيس_الفرنسي الجديد إيمانويل #ماكرون في مقر المستشارية بعد ظهر الاثنين".

وكان المتحدث باسم #المستشارة_الألمانية اعتبر أن انتخاب ماكرون رئيساً لفرنسا "هو انتصار لأوروبا قوية وموحدة".

وكتب شتيفن سايبرت على حسابه على موقع تويتر "تهانينا. إن انتصاركم هو انتصار لأوروبا قوية وموحدة وللصداقة الفرنسية الألمانية".

وستكون أول زيارة لماكرون إلى الخارج، واعتاد الرؤساء الفرنسيون أن تكون أول زيارة لهم إلى #ألمانيا.