هذه هي التشكيلة الكاملة لحكومة الوفاق الوطني في السودان

أعلن النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء السوداني #بكري_حسن_صالح في وقت متأخر الخميس تشكيل #حكومة_وفاق_وطني جديدة تتألف من 31 وزيرا و42 وزير دولة.
وأُعلن عن #الحكومة_السودانية الجديدة، التي ضمت "كافة الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني"، بحسب وكالة الأنباء السودانية، خلال مؤتمر صحفي بالقصر الجمهوري.
في ما يلي تشكيلة هذه #الحكومة_السودانية:
- وزير شؤون رئاسة الجمهورية: فضل عبد الله أحمد.
- وزير مجلس الوزراء: أحمد سعد عمر.
- وزير الحكم الاتحادي: فيصل حسن ابراهيم.
- وزير الدفاع: عوض محمد أحمد ابنعوف.
- وزير الداخلية: حامد منان الميرغني.
- وزير الخارجية: ابراهيم عبد العزيز غندور.
- وزير العدل: أبو بكر حمد عبد الرحيم.
- وزير المالية والاقتصاد: محمد عثمان الركابي.
- وزير الزراعة والغابات: محمد عبد اللطيف العجيمي.
- وزير النفط والغاز: عبد الرحمن عثمان عبد الرحمن.
- وزير الكهرباء والري والسدود: معتز موسى محمد أحمد.
- وزير النقل والطرق والجسور: محمد عوض مكاوي.
- وزير الثروة الحيوانية: بشاره جمعه ارو.
- وزير الاستثمار: مبارك الفاضل المهدي.
- وزير المعادن: هاشم محمد أحمد سالم.
- وزير التجارة: حاتم السر علي.
- وزير التعاون الدولي: ادريس سليمان.
- وزير الصناعة: موسى محمد أحمد كرامه.
- وزير البيئة والتنمية العمرانية: حسن عبد القادر هلال.
- وزير الآثار والسياحة: محمد أبوزيد مصطفى.
- وزير الثقافة: الطيب حسن بدوي.
- وزيرة الضمان الاجتماعي: مشار أحمد الأمين الدولب.
- وزير الصحة: بحر ادريس أبو قرده.
- وزير العمل: أحمد بابكر نهار.
- وزير الموارد البشرية: الصادق الهادي المهدي.
- وزيرة التعليم العالي: سميه محمد أحمد أبو كشوه.
- وزيرة الاتصالات: تهاني عبد الله عطيه.
- وزيرة التربية والتعليم: اسيا محمد عبد الله.
- وزير الإرشاد والأوقاف: أبو بكر عثمان ابراهيم.
- وزير الإعلام: أحمد بلال عثمان.
- وزير الشباب والرياضة: عبد الكريم موسى عبد الكريم.