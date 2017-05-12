هذه هي التشكيلة الكاملة لحكومة الوفاق الوطني في السودان

أعلن النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء السوداني #بكري_حسن_صالح في وقت متأخر الخميس تشكيل #حكومة_وفاق_وطني جديدة تتألف من 31 وزيرا و42 وزير دولة.

وأُعلن عن #الحكومة_السودانية الجديدة، التي ضمت "كافة الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني"، بحسب وكالة الأنباء السودانية، خلال مؤتمر صحفي بالقصر الجمهوري.

في ما يلي تشكيلة هذه #الحكومة_السودانية:

- وزير شؤون رئاسة الجمهورية: فضل عبد الله أحمد.

- وزير مجلس الوزراء: أحمد سعد عمر.

- وزير الحكم الاتحادي: فيصل حسن ابراهيم.

- وزير الدفاع: عوض محمد أحمد ابنعوف.

- وزير الداخلية: حامد منان الميرغني.

- وزير الخارجية: ابراهيم عبد العزيز غندور.

- وزير العدل: أبو بكر حمد عبد الرحيم.

- وزير المالية والاقتصاد: محمد عثمان الركابي.

- وزير الزراعة والغابات: محمد عبد اللطيف العجيمي.

- وزير النفط والغاز: عبد الرحمن عثمان عبد الرحمن.

- وزير الكهرباء والري والسدود: معتز موسى محمد أحمد.

- وزير النقل والطرق والجسور: محمد عوض مكاوي.

- وزير الثروة الحيوانية: بشاره جمعه ارو.

- وزير الاستثمار: مبارك الفاضل المهدي.

- وزير المعادن: هاشم محمد أحمد سالم.

- وزير التجارة: حاتم السر علي.

- وزير التعاون الدولي: ادريس سليمان.

- وزير الصناعة: موسى محمد أحمد كرامه.

- وزير البيئة والتنمية العمرانية: حسن عبد القادر هلال.

- وزير الآثار والسياحة: محمد أبوزيد مصطفى.

- وزير الثقافة: الطيب حسن بدوي.

- وزيرة الضمان الاجتماعي: مشار أحمد الأمين الدولب.

- وزير الصحة: بحر ادريس أبو قرده.

- وزير العمل: أحمد بابكر نهار.

- وزير الموارد البشرية: الصادق الهادي المهدي.

- وزيرة التعليم العالي: سميه محمد أحمد أبو كشوه.

- وزيرة الاتصالات: تهاني عبد الله عطيه.

- وزيرة التربية والتعليم: اسيا محمد عبد الله.

- وزير الإرشاد والأوقاف: أبو بكر عثمان ابراهيم.

- وزير الإعلام: أحمد بلال عثمان.

- وزير الشباب والرياضة: عبد الكريم موسى عبد الكريم.