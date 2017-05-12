أنقرة: أميركا أبلغتنا أن "حماية الشعب" لن تبقى بالرقة

قال رئيس الوزراء التركي بن علي #يلدرم اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة أبلغت #تركيا بأن #وحدات_حماية_الشعب_الكردية_السورية لن تبقى في المنطقة بعد عملية تحرير مدينة #الرقة في #سوريا.

وفي كلمة للصحفيين في لندن حيث يقوم بزيارة رسمية قال يلدرم إن قرار واشنطن مد الفصائل الكردية السورية بالأسلحة في المعركة ضد تنظيم #داعش في سوريا سيضر بالعلاقات بين البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي.

وذكر أن الولايات المتحدة أكدت لتركيا أن التركيبة السكانية في المنطقة لن تتغير نتيجة لذلك وهو مصدر قلق أساسي لتركيا.

وبث التلفزيون التركي تصريحاته على الهواء مباشرة.

كما قال يلدرم إن اجتماع الرئيس الأميركي دونالد #ترمب والرئيس التركي رجب طيب #أردوغان الأسبوع المقبل سيكون فرصة "لتصحيح الخطأ" المتمثل في قرار #واشنطن تسليح وحدات حماية الشعب الكردية التي تقاتل في سوريا.

وتدعم واشنطن وحدات حماية الشعب لطرد تنظيم داعش من شمال سوريا، لكن أنقرة تخشى أن يكون من شأن ذلك إشعال التمرد الكردي في تركيا.