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إيطاليا تطرد صاحب الهاتف الذي استخدمه منفذ هجوم برلين

المصدر: روما – رويترز
من حادث الدهس في برلين ليلة الميلاد
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قالت وزارة الداخلية الإيطالية، السبت، إن #إيطاليا طردت تونسياً يشتبه في صلته بالرجل الذي قتل 12 شخصاً عندما دهس بشاحنة سوقاً لعيد الميلاد في برلين العام الماضي.

وأضافت في بيان أن الرجل البالغ من العمر 36 عاماً كان يقيم في جزيرة صقلية الجنوبية، حيث أمضى #أنيس_العامري فترة في السجن وفي مركز ترحيل.

وأعطى الرجل للعامري هاتفاً وظل الرجلان على اتصال بعد أن انتقل العامري إلى #ألمانيا. وعاد العامري إلى إيطاليا بعد الهجوم الذي وقع في 19 كانون الأول/ديسمبر ثم قتلته شرطة ميلانو بالرصاص.

وقالت الوزارة إن محققين تنصتوا على هاتف التونسي الآخر واكتشفوا أنه على صلة بأشخاص يشتبه بأنهم متطرفون، وكان يعتزم عبور الحدود إلى #فرنسا بشكل غير قانوني.

وتابعت أنهم تعقبوا الرجل إلى مدينة تورينو الشمالية في الثاني من أيار/مايو، واحتجزوه في مركز ترحيل قبل مرافقته على رحلة جوية إلى #تونس.

وقالت الوزارة إن إيطاليا طردت 174 شخصاً تشتبه بأنهم متطرفون منذ كانون الثاني/يناير عام 2015.

كلمات دالّة

#إيطاليا, #أنيس العامري, #ألمانيا, #فرنسا, #تونس

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