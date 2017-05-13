تصويت "محلي" بالضفة بأول انتخابات منذ 2012

بدأ الفلسطينيون التصويت، صباح السبت، لانتخاب مجالسهم البلدية في #الضفة الغربية المحتلة في اقتراع يعكس مجدداً الانقسام الفلسطيني، إذ إنه يجري بدون مشاركة قطاع غزة.

وفتحت مراكز الاقتراع عند الساعة السابعة (04,00 بتوقيت غرينتش) في نحو مئة مدرسة في الضفة الغربية التي تحتلها #إسرائيل منذ خمسين عاماً. وسينتهي التصويت عند الساعة 19,00 (16,00 بتوقيت غرينتش) لبدء فرز الأصوات عندها.

وكانت آخر انتخابات جرت في الضفة الغربية في 2012، وكانت اقترعاً بلدياً أيضاً.

تعود آخر انتخابات رئاسية إلى 2005. وما زالت ولاية الرئيس محمود عباس مستمرة في غياب توافق مع حركة #حماس المنافسة للسلطة الفلسطينية التي يقودها عباس.

ومنذ 2007 تسيطر حماس على قطاع غزة، بينما تدير السلطة الفلسطينية الضفة الغربية. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في الضفة الغربية أكثر من مليون فلسطيني.

لكن هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، التي تشرف على #الانتخابات_البلدية، قال إن "حوالي سبعين بالمئة منهم فقط مدعوون إلى التصويت" السبت.

وأشار كحيل إلى أن بعض المجالس القروية وافقت على تشكيل قائمة انتخابية واحدة، مشيراً إلى أن النتائج معروفة بالفعل في "180 دائرة انتخابية". ولن يجري الاقتراع في قطاع #غزة.