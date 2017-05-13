زعيم المعارضة الإسرائيلية: زيارة ترمب امتحان لنتنياهو

اعتبر زعيم #المعارضة_الإسرائيلية، يتسحاق هرتسوغ، أن زيارة الرئيس الأميركي دونالد #ترمب إلى إسرائيل أواخر أيار/مايو الجاري، "امتحان لمدى جدية رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو في السلام مع الفلسطينيين".

جاءت تصريحات رئيس حزب "المعسكر الصهيوني" المعارض، السبت، في ندوة ثقافية نظمت بمدينة ريشون لتسيون (وسط)، نقلتها القناة الإسرائيلية الثانية.

وقال #هرتسوغ: "لقد قال لي مبعوث الرئيس ترمب لعملية السلام (جيسون غرينبلات) بشكل واضح، إن #الولايات_المتحدة مصممة على التوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

ولفت إلى أن "حزبه سيقدم الدعم إلى نتنياهو في حال اختار صنع التقدم في عملية السلام مع الفلسطينيين".

ومن المقرر أن يزور ترمب #إسرائيل في 22 من الشهر الجاري للقاء نتنياهو، على أن يزور مدينة #بيت_لحم في الضفة الغربية في اليوم التالي للقاء الرئيس الفلسطيني محمود #عباس.

وقال هرتسوغ: "بعد الزيارة سنعلم ما إذا كان رئيس الوزراء (نتنياهو) يفهم الحاجة إلى اتفاق أو ينوي مواصلة التهرب من السلام".

وشدّد على أن "نتنياهو يجب أن يقرر ما إذا كان يعمل من أجل شعب إسرائيل أو يعمل من أجل رئيس الائتلاف الحكومي في #الكنيست (البرلمان) دافيد بيتان، ووزيرة الرياضة ميري ريغيف".

ويعارض بيتان وريغيف، كما الكثير من حزب "الليكود" اليميني الذي يقوده نتنياهو، السلام مع الفلسطينيين.