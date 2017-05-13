عمان تحمل إسرائيل مسؤولية مقتل أردني بالقدس

استنكرت #الحكومة_الأردنية، السبت، مقتل موطن أردني على يد قوات #الشرطة_الإسرائيلية في القدس، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية باعتبارها "القوة القائمة بالاحتلال".

وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني في بيان إن "الحكومة الإسرائيلية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال تتحمل المسؤولية عن إطلاق النار على مواطن أردني في القدس الشرقية المحتلة اليوم".

وأضاف أن "الحكومة استنكرت الجريمة النكراء التي ارتكبت بحق المواطن الأردني"، وطالبت #إسرائيل بكامل التفاصيل حول هذه الجريمة.

وأوضح أن "وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تتابع عبر #السفارة_الأردنية في تل أبيب تفاصيل" الحادثة.