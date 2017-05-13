فرنسا: الهجوم الإلكتروني طال 75 ألف جهة حول العالم

أعلنت #الشرطة_الفرنسية، السبت، أن موجة #الهجمات_المعلوماتية التي ضربت عشرات الدول، الجمعة، طالت "أكثر من 75 ألف" جهاز كمبيوتر في العالم حتى الآن.

وقالت مساعدة رئيس إدارة مكافحة جرائم المعلوماتية، فاليري مالدونادو، لوكالة فرانس برس: "إنها حصيلة لعدد أجهزة الكمبيوتر، التي تعرضت للهجمات ولا تزال مؤقتة وعلى الأرجح سترتفع في الأيام المقبلة".

وكان المكتب الأوروبي لأجهزة #الشرطة_الأوروبية (يوروبول)، قد أعلن، السبت، أن الهجوم الإلكتروني الدولي، الذي يؤثر على عدد من الدول والمنظمات هو "بمستوى غير مسبوق".

وقال يوروبول في بيان إن "الهجوم الأخير هو بمستوى غير مسبوق، وسيتطلب تحقيقاً دولياً معقداً لمعرفة المذنبين".

كما أوضح أن المركز الأوروبي لمكافحة جرائم المعلوماتية "يتعاون مع وحدات الإجرام الإلكتروني في الدول المتضررة والشركاء الصناعيين الكبار، لتخفيف التهديد ومساعدة الضحايا".

وطالت سلسلة من #الهجمات_الإلكترونية المتزامنة حوالي مئة بلد، السبت، بما في ذلك عشرات الشركات والمنظمات في #العالم بينها مستشفيات بريطانية وشركة صناعة السيارات الفرنسية رينو.

ويقوم "برنامج الفدية" بإقفال ملفات المستخدمين المستهدفين ويرغمهم على دفع مبلغ من المال يتراوح بين 300 و600 دولار على هيئة بيتكوينز مقابل إعادة فتحها.

كذلك يطالب #القراصنة بدفع #الفدية في غضون ثلاثة أيام وإلا فإن المبلغ سيزداد إلى الضعف أما إذا لم يتم الدفع بعد سبعة أيام فسيتم محو الملفات.