مسلحان يقتلان 10 عمال في جنوب غربي باكستان

قتل مسلحان على دراجات نارية، السبت، عشرة من عمال البناء في مقاطعة #بلوشستان_الجنوبية_الغربية المضطربة بباكستان، كما أعلن مسؤولون السبت.

وتشهد هذه المنطقة الغنية بالثروات المعدنية منذ عقود حركة تمرد انفصالية وعمليات قتل مذهبية. وقد استهدف مسلحون فيها من قبل عمال بناء جاؤوا من خارجها.

وقال المسؤول في الإدارة المحلية #منير_زاماري لوكالة فرانس برس إن "مسلحين على دراجة نارية فتحا النار على مجموعة من عمال البناء في #غوادار المجاورة لبيشوكان غانز". وأضاف أن "أحد العمال أيضا جرح ويعالج حاليا في المستشفى".

وأكد مسؤول آخر في الإدارة نعيم بازاي الهجوم، موضحاً أن العمال كانوا من ولاية السند.

وتبنى ناطق باسم الحركة الانفصالية "جيش التحرير #البلوشي " مسؤولية الهجوم في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس.