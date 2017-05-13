هجوم إلكتروني يستهدف الداخلية الروسية

أعلنت متحدثة باسم وزارة #الداخلية_الروسية، إيرينا فولك، لوكالة إنترفاكس للأنباء إن نحو ألف جهاز كمبيوتر في الوزارة تأثرت بـ #هجوم_إلكتروني ضخم طال بلداناً أخرى، من بينها #بريطانيا و #إسبانيا الجمعة.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن فولك أن الفيروس هاجم أجهزة الكمبيوتر العاملة على نظام #ويندوز.

وأضافت "لقد تم تحديد موضع الفيروس. العمل الفني جار للقضاء عليه ولتحديث وسائل مكافحة الفيروسات".

وأكدت إنترفاكس نقلاً عن مصدر لم تكشف عن هويته أن الهجوم لم يؤد إلى تسريب أي بيانات.

وفي روسيا أيضاً، أعلنت شركة "ميغافون" لتشغيل الاتصالات أنها تعرضت لهجوم إلكتروني أدى إلى عرقلة عمل مراكز الاتصال التابعة لها.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن مدير العلاقات العامة في ميغافون، بيتور ليدوف، قوله: "لقد اضطررنا لأن نطفئ جزئياً شبكات داخلية بأكملها كي لا يتفشى الفيروس".

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا #ماي، قد قالت، مساء الجمعة، إن الهجوم الإلكتروني الذي استهدف خدمة #الصحة_العامة (أن أتش أس) في #بريطانيا كان "هجوماً دولياً" استهدف "دولاً ومنظمات عدة".