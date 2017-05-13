لندن تخشى محاولة روسيا التدخل بالانتخابات البريطانية

أكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أن هناك "احتمالا واقعيا" أن تحاول #روسيا التدخل في الانتخابات العامة ببلاده الشهر المقبل.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة "ذا تليغراف" نشرت اليوم السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سيشعر بالسعادة" إذا فاز جيريمي #كوربين زعيم #حزب_العمال في #الانتخابات_البريطانية المقررة في الثامن من يونيو/حزيران.

وقال #جونسون وهو من #حزب_المحافظين في إشارة إلى بوتين: "نعتقد أن هذا ما فعله في #أميركا، كما أنه من الواضح بشكل صارخ أن ذلك ما فعله في #فرنسا (عندما جرى التسلل إلى البريد الإلكتروني الخاص بالرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل #ماكرون) ومن ثم علينا الحذر".

واعتبر أن #بوتين يريد "تقويض الثقة في الديمقراطية تماما وتشويه العملية الديمقراطية بأكملها".

وكان نظام الصحة في بريطانيا تعرض أمس الجمعة إلى هجوم إلكتروني كبير.