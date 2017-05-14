إيطاليا تنقذ 484 مهاجراً من عرض المتوسط

قال #حرس_السواحل_الإيطالي إنه أنقذ 484 مهاجرا من قوارب في البحر المتوسط، أمس السبت، وانتشلت جثث سبعة رجال لقوا حتفهم خلال محاولتهم الوصول إلى #أوروبا.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 45 ألف شخص وصلوا إلى #إيطاليا عبر البحر من شمال #إفريقيا هذا العام بزيادة أكثر من 40 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2016، وإنه تأكد مقتل 1222 شخصا خلال هذه المحاولات.

وقال خفر السواحل في بيان، إن المهاجرين كانوا يستقلون أربعة #قوارب_مطاطية، وتم إنقاذهم عن طريق خفر السواحل والبحرية الإيطالية ومجموعة إغاثة وسفينتين خاصتين.

ولم يقدم خفر السواحل المزيد من التفاصيل. وعادة ما ينتمي المهاجرون الذين يحاولون السفر إلى إيطاليا بحرا إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء أو بنغلاديش، ويدفعون لمهربين يتمركزون في ليبيا مقابل تنظيم هذه الرحلات.