اليمن .. الانقلابيون يمنعون العلاج عن مصابي الكوليرا

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن اليمن يواجه خطرا جديا لانتشار مرض الكوليرا. وقال مدير عمليات اللجنة دومينيك ستيلهارت الأحد إن 115 شخصا توفوا بسبب المرض فيما يشتبه في إصابة 8500 شخص. يأتي ذلك في ظل تعنِّت الميليشيات الانقلابية تجاه المرضى ومنع مستشفيات #صنعاء من استقبالهم، بعد إعلانهم العاصمة اليمنية مدينةً منكوبة.

وكانت منظمة #الصحة_العالمية حذرت الأسبوع الماضي من #انتشار مرض #الكوليرا في #اليمن وتحوله لوباء.

وتفيد الأنباء الواردة من اليمن بأن المرض انتشر في #المعتقلات التي يحتجز فيها الانقلابيون المئات من معارضيهم.

وكشفت رابطة أمهات #المختطفين اليمنيين عن إصابة عشرات من المعتقلين بالمرض. وقالت الرابطة في "بلاغ صحافي" الأحد إن الأوضاع الإنسانية والصحية للمختطفين في معتقلات #الميليشيات_الانقلابية تزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

كما ناشدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل بسرعة لإنقاذ حياة المختطفين المصابين، ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وطالبت بزيارة السجون وتقديم الخدمات الصحية ومواد التعقيم والماء الصالح للشرب للمختطفين والمخفيين قسراً وإطلاق سراحهم.