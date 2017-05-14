ماكرون يسمي رئيس الوزراء غداً والحكومة الجديدة الثلاثاء

قال مصدر قريب من #الرئيس_الفرنسي المنتخب #إيمانويل_ماكرون، اليوم الأحد، إنه سيتم #تعيين #رئيس_الوزراء الجديد غداً الاثنين والإعلان عن #أعضاء_الحكومة الجديدة يوم الثلاثاء.

وفاز ماكرون الذي ينتمي لتيار الوسط بالجولة الثانية من #الانتخابات على مرشحة اليمين المتطرف مارين #لوبان قبل أسبوع بنسبة 66% من الأصوات. وتجري مراسم تنصيبه اليوم الأحد.

حفل التنصيب

وتشهد باريس الأحد #حفل_تنصيب إيمانويل ماكرون رئيساً لفرنسا لفترة تستمر خمس سنوات، تمكن من تجاوز الصعاب للفوز بها، وقال إنها يمكن أن توحد دولة منقسمة على نفسها.

ولأول مرة بالنسبة لخامس أكبر اقتصاد في العالم وإحدى الدول المؤسسة للاتحاد الأوروبي كان هذا الوافد الجديد الذي يمثل الوسط، والبالغ من العمر 39 عاماً غير معروف للناس على نطاق واسع قبل ثلاث سنوات، كما أنه لا ينتمي إلى أي تجمع سياسي تقليدي.

وسيصبح هذا المصرفي السابق #أصغر_رئيس لفرنسا خلال فترة ما بعد الحرب، كما أنه أول رئيس يولد بعد عام 1958 عندما أسس الرئيس شارل #ديغول الجمهورية الخامسة بفرنسا.

وسيتعين عليه أن يحاول كسب أغلبية برلمانية خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة لحزبه (الجمهورية إلى الأمام) الذي حطم الحدود السياسية التقليدية الفرنسية.

21 طلقة مدفعية

وتبدأ مراسم تسليم السلطة في نحو الساعة العاشرة صباحا(0800 بتوقيت غرينتش) في مقر الرئاسة بقصر #الإليزيه، باجتماع سيتضمن تسليم شفرة إطلاق الصواريخ النووية. وسيغادر بعدها الرئيس فرانسوا هولاند.

وعند دخول #قصر_الإليزيه مرة أخرى ستتم تلاوة نتيجة الانتخابات، وهي لحظة تمثل تولي السلطة بشكل فعلي.

بعد ذلك يتم تقديم قلادة من الذهب على وسادة حمراء تكريماً لماكرون.

وقال مساعدون إن ماكرون لن يرتدي القلادة بشكل فعلي. ولم يفعل سلفاه ذلك أيضا.

وسيتفقد ماكرون بعد ذلك القوات خلف القصر، على أن يلي ذلك إطلاق المدفعية 21 طلقة، ثم يغادر الرئيس قصر الاليزيه لزيارة #قوس_النصر وقبر الجندي المجهول أسفله.