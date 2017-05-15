بعد لقاء عباس ترمب.. بيان ثلاثي عربي يدعم الحل الشامل

أكد بيان ثلاثي مشترك #أردني #فلسطيني #مصري، تمسك العرب بالتوصل إلى حل عادل وشامل وإنهاء الصراع مع #إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية استنادا إلى مبادرة السلام العربية.

وتم الإعلان عن البيان بعد اللقاء الثلاثي الذي جمع في #عمان وزيري الخارجية الأردني والمصري مع صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وتمحور اللقاء الثلاثي بين الأردن ومصر وفلسطين حول إعادة صياغة موقف الدول الثلاث تجاه الأفكار المحتملة بشأن القضية الفلسطينية، لاسيما بعد أن عاد الرئيس الفلسطيني من لقاء مع الرئيسين #ترمب و #بوتين كل على حدة، وسمع كلاماً مشجعاً من كليهما بشأن وجوب ترتيب الملف الفلسطيني بالتزامن مع محاولات إطفاء الأزمات المشتعلة في مناطق الشرق الأوسط المختلفة، من إرهاب #داعش إلى حلول حول العراق وسوريا وليبيا واليمن.

الأطراف الثلاثة بعد اجتماع عمّان، تتناغم مع مواقف داعمة لها في الرياض، لضمان موقف عربي وإسلامي واحد، على هامش القمة العربية الإسلامية مع ترمب خلال الأسبوع الحالي.