جلسة طارئة لمجلس الأمن بطلب أميركي حول كوريا الشمالية

طلبت #الولايات_المتحدة و #اليابان عقد اجتماع طارئ لمجلس #الأمن الدولي بعد آخر تجربة صاروخية لكوريا #الشمالية، فيما لمحت #واشنطن إلى فرض عقوبات جديدة على #بيونغ يانغ.

وتجربة كوريا الشمالية الأخيرة هي الثانية في غضون أسبوعين، حيث تم إطلاق صاروخ باليستي من الساحل الغربي لكوريا الشمالية عند الساعة الخامسة وثمانٍ وعشرين دقيقة 5:28 صباحا، ليحلق لمسافة بلغت سبع مئة كيلومتر، وارتفاع شاهق لأكثر من 2000 كيلومتر، ولمدة زمنية وصلت ثلاثين دقيقة، ليسقط في البحر بين الساحل الشرقي لكوريا الشمالية واليابان، في منطقة قريبة لروسيا أكثر من اليابان، حسب إعلان واشنطن.

واعتبرت وزارة الدفاع الروسية من جهتها مسار الصاروخ الباليستي كان يبعد بمسافة كبيرة عن الأراضي الروسية، ولم يشكل تهديدا لروسيا.

وأن أنظمتها الخاصة بالتنبيه من الصواريخ رصدت عملية الإطلاق.

وتعقبت الصاروخ لمدة ثلاث وعشرين دقيقة قبل أن يسقط في بحر #اليابان، على بعد حوالي 500 كيلومتر قبالة ساحل #روسيا.