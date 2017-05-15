في ذكرى النكبة الـ69.. مشاعل ورايات تجوب شوارع رام الله

يحيي الفلسطينيون، اليوم الاثنين، الذكرى 69 للنكبة حين هجر أكثر من 750 ألف #فلسطيني من أراضيهم، ودمرت قرابة 500 قرية بعد حرب عام 48 وما تلا ذلك من إعلان إسرائيل كدولة.

هذا ونظم #الفلسطينيون الليلة الماضية مسيرة المشاعل، أشعلوا خلالها 69 مشعلاً كما رفع الفلسطينيون 69 مفتاحاً و69 راية و69 علماً لفلسطين بمشاركة فرق الكشافة حيث جابت المسيرة الشوارع التي تتوسط مدينة #رام_الله، واستقرت عند ميدان الشهيد ياسر عرفات، حيث توجد خيمة الاعتصام تضامناً مع #الأسرى #المضربين عن #الطعام في #السجون_الإسرائيلية.

ودعت اللجنة الوطنية المشكلة من كل الفصائل إلى إضراب تجاري بالتزامن مع تظاهرات مستمرة دعماً للأسرى المضربين عن الطعام.

وتأتي ذكرى النكبة أيضاً في ظل "إضراب الكرامة" الذي يخوضه الأسرى في السجون الإسرائيلية منذ 17 أبريل/نيسان، للمطالبة بحقوقهم.