ميركل: إن رفضت تركيا زيارة نوابنا لها سننقل جنودنا منها

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا #ميركل، اليوم الاثنين، إن حكومتها ستنقل جنودها إلى دولة ثانية إذا لم تمنح #أنقرة إذنا لنواب من لجنة الدفاع البرلمانية لزيارة الطاقم الذي يخدم حاليا في إطار قوات #حلف #شمال_الأطلسي في قاعدة جوية تركية.

وأضافت ميركل في مؤتمر صحافي أنه من الضروري أن يتمكن النواب من زيارة أكثر من 250 جنديا يخدمون في قاعدة #إنجرليك الجوية في #تركيا حيث يشاركون في مهمة للحلف تستهدف قتال تنظيم #داعش في #سوريا.

وقالت "سنستمر في التحاور مع تركيا، ولكن بموازاة ذلك علينا البحث عن وسائل أخرى للوفاء بالتزاماتنا".

وأضافت "هذا يتضمن البحث عن بدائل لإنجرليك، وأحد البدائل المطروحة هو الأردن".