إخلاء صالة بمطار ببرلين بسبب غاز يشتبه أنه مسيل للدموع

قالت الهيئة المشغلة لمطار #شونفيلد في #برلين اليوم الثلاثاء إنه تم إخلاء صالة بالمطار بعد انتشار ما يشتبه أنه #غاز_مسيل_للدموع.

وقال المطار على #تويتر "تم إخلاء الصالة "د" بسبب ما يشتبه أنه غاز مسيل للدموع. تقوم #فرق_الإطفاء بتهوية المبنى".

وقال المطار لاحقاً إنه جرت إعادة فتح الصالة الساعة 1300 بتوقيت غرينتش ولم يتم إلغاء أي رحلات برغم احتمال حدوث بعض التأخيرات.

وكان ركاب في مطار هامبورغ تأثروا في وقت سابق من العام الجاري بتسرب #مادة_كيمياوية عبر نظام تكييف الهواء. وقال مسؤولو إدارة الإطفاء في ذلك الحين إنهم يشتبهون في أن شخصاً ما قام برش رذاذ الفلفل.

ويقع مطار شونفيلد إلى الجنوب الشرقي من #برلين، وهو ثاني أكبر مطار في المدينة بعد تيجيل. ويخدم مطار شونفيلد بشكل أساسي شركات رحلات منخفضة التكلفة منها إيزي جيت وريان إير.