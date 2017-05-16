الأسرى الفلسطينيون بلا طعام.. منذ 30 يوماً

نفى رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، الثلاثاء، أن يكون الأسير #مروان_البرغوثي قدّم عرضاً جديداً حول مطالب الأسرى المضربين عن الطعام.

وقال قراقع، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن #إسرائيل تهدف من وراء هذه الأخبار والإشاعات إلى التشكيك بعزيمة #الأسرى، الذين سيصعدون من خطواتهم النضالية، مشيراً في هذا الإطار إلى أن البرغوثي سيبدأ مع زملائه بالامتناع عن شرب الماء.

وأوضح #قراقع أن "حكومة #الاحتلال أفشلت حتى الآن، كل الجهود التي تمت خلال أحد عشر اجتماعا عُقدت منذ بدء الإضراب وحتى الآن، وهذا يشير إلى إصرارها على ارتكاب جريمة بحق الأسرى في ظل الأوضاع الخطيرة والمأساوية التي وصلوا إليها".

وجدد قراقع دعوته للأمم المتحدة لاتخاذ قرار ملزم لإسرائيل للاستجابة لمطالب الأسرى، وإيفاد لجان دولية للوقوف على أوضاعهم في سجون الاحتلال، لمنع حدوث نكبة جديدة.

وأشار رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى أن إضراب الأسرى هذا، يعتبر من أطول الإضرابات الجماعية في سجون الاحتلال منذ العام 1967.