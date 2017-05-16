الجيش الأفغاني يستعيد منطقة من طالبان خسرها في الشمال

استعاد #الجيش_الأفغاني الثلاثاء السيطرة على منطقة مهمة قريبة من قندوز، حمل سقوطها السريع مطلع أيار/مايو، على التخوف من سقوط هذه المدينة التي تعد #العاصمة_التجارية الكبيرة في الشمال مجددا في أيدي #طالبان.

وتسبب استيلاء عناصر طالبان الخاطف على #قلعة_ايزل في الثامن من أيار/مايو، بعد أيام على إعلانهم عن بدء هجوم الربيع، في تشريد آلاف المدنيين الذين كانوا يتخوفون من سقوط #قندوز للمرة الثالثة خلال 18 شهرا في أيدي المتمردين.

وأعلنت وزارة الداخلية أن "مباني الحاكم ومقر قيادة الشرطة وعددا كبيرا من المواقع الأساسية باتت محررة من أي وجود إرهابي، لكن العمليات تتواصل في عدد كبير من نقاط المنطقة".

وقال متحدث باسم حكومة قندوز، إن أجهزة الأمن تحاول أيضا إزالة الألغام التي زرعها عناصر طالبان في المنطقة.

وأكد أسد الله سادة العضو في المجلس الإقليمي لوكالة "فرانس برس"، أن "حوالي 2000 عائلة قد تهجرت، وأعيد إسكان معظمها في قندوز، لكن عائلات أخرى فضلت العودة إلى الأقاليم المجاورة".

وأعلنت حركة طالبان عن هجوم الربيع أواخر نيسان/إبريل، من دون أن تتقيد فعلا بفترة توقف للمعارك خلال الشتاء، فيما تنوي القوات الغربية المتمركزة في أفغانستان تعزيز حضورها.

وينتشر في إطار عملية "الدعم الحازم" التي يقوم بها الحلف الأطلسي في الوقت الراهن 13 ألفا و500 جندي، منهم 8400 أميركي لتدريب القوات الأفغانية. وعلى الرغم من هذا الدعم، شكلت الخسائر الأفغانية "صدمة كبيرة" خلال الشتاء -807 قتلى- بين كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، كما أفاد تقرير أميركي.

وفي 2016، سقط للشرطة والجيش حوالي 7000 قتيل و12 ألف جريح، أي بارتفاع 35% على امتداد السنة.