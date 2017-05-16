بالصور.. تعرف على مواصفات أقوى 10 دبابات في العالم

في كثير من الأحيان تطرح أسئلة حول ما هي #أفضل_دبابة للمعركة الرئيسية على مستوى العالم؟ وما هي أحدث دبابة حديثة للمعارك الرئيسية؟ وما هي مميزاتها؟ ويستند تحليلنا لأقوى 10 دبابات على النتيجة مجتمعة من حيث الحماية وقوة النيران والدقة والتنقل. ولم تشهد أي من الدبابات المدرجة فيما يلي قتالا ضد بعضها البعض خلال عمليات عسكرية حتى الآن. وعلى الرغم من أن بعض الأشياء، مثل الدروع المصنوعة من مواد مركبة مثل المعادن والبلاستيك والسيراميك، فإن المتعارف عليه أن نسب التركيبة تكون شديدة السرية، إلا أنه أيضا هناك الكثير من المعلومات عن هذه الدبابات. وتتوفر على نطاق واسع بيانات عن حمايتها ونطاق إطلاق نيرانها، ودقتها وقدرات نظم إطفاء الحرائق بداخلها. يبقى توضيح أن هذا التحليل يستند إلى المواصفات والبيانات المتاحة.

جميع الدبابات المذكورة فيما يلي قوية ومدمرة بشكل لا يصدق. ومع ذلك فإن تدريب طاقم الدبابة يعتبر أيضا عاملا رئيسيا. وذلك لأن الأداء الفعلي للدبابة يعتمد على أداء الطاقم.

لا تحتوي هذه القائمة على الدبابات التي تعد قيد التطوير حاليا، أو في مرحلة النموذج الأولي، أو الدبابات التي لم تصل إلى مرحلة الإنتاج. وحاليا فإن أفضل 10 دبابات في العالم، بحسب تصنيف موقع "ميليتري توداي" هي:

.1 ليوبارد A72 (ألمانيا)

نسخة حديثة من التصميم السابق تجربته والذي حقق نجاحات "ليوبارد 2". وتتميز بدرع إضافي وإلكترونيات محدثة.

#ليوبارد A72 محمية بشكل جيد ضد التهديدات التقليدية والحرب الحضرية، مثل قذائف آر بي جي والعبوات الناسفة.

هذه الدبابة لديها دقة أفضل ومدى نيران أطول مقارنة مع الدبابات الأخرى بسبب مدفعها القوي بالإضافة إلى ميزة النظام المتطور لمكافحة الحرائق.

ليوبارد A72 مزودة بمحرك، سبق اختباره بدقة، وتبلغ قوته 1500 حصان. وعلى الرغم من ثقل وزنها فلديها قدرة على التنقل بيسر بسبب تحسين مكونات تعليقها. ويشبه أداؤها في المعارك دبابات الفئات الأخرى من ليوبارد 2.

طلب الجيش الألماني الدفعة الأولى من 20 دبابة ليوبارد 2A7 محسنة عن ليوبارد2A6 . بدأت عمليات التسليم في عام 2014. ويخطط الجيش الألماني لترقية من 50 إلى 150 دبابة الفئة 2A7. فيما طلبت المملكة العربية #السعودية 200 دبابة من نفس الفئة بينما طلبت #قطر 62 دبابة.

2. K2 الفهد الأسود (كوريا الجنوبية)

إن #الفهد_الأسود تعد حاليا واحدة من دبابات المعركة الرئيسية الأكثر تقدما في العالم، وتتفوق على أي دبابة تمتلكها #كوريا_الشمالية أو #الصين. وعلاوة على ذلك فهي أغلى دبابة معركة رئيسية حتى الآن.

تستخدم هذه الدبابة درعا مركبا من مواد مختلفة، لا يتم الإعلان عن تفاصيلها، ووحدات دروع مضادة للمتفجرات. ويزعم أن الدروع الأمامية قادرة على تحمل ضربات مباشرة من قذائف مضادة للدبابات عيار 120مم، التي تطلق من مدافع L55. وتشبه حمايتها إلى حد كبير نظيرتها الأمريكية أبرامز M1A2، مع ملاحظة أن K2 أخف وزنا بكثير. كما تتميز الفهد الأسود بنظام حماية نشط ونظام مضاد، يزيد من قدرة بقائها في الخدمة.

يتم تسليح هذه الدبابة الكورية الجنوبية الجديدة بأحدث المدافع الألمانية عيار120 مم/L55، على غرار تلك المستخدمة في الألمانية طراز ليوبارد A62 وليوبادر2A7. كما أنها لديها نظام متقدم جدا للتحكم في إطلاق النار، إذ يمكنه تحديد، وتتبع وإطلاق النيران تلقائيا على أهداف مرئية بحجم سيارة، وحتى على طائرات مروحية تحلق على ارتفاع منخفض، دون الحاجة إلى أي مدخلات من مشغل بشري. كما تستخدم K2 الذخائر المتقدمة.

تم التوقيع على عقد الإنتاج لأول 100 دبابات K2 في عام 2014. لذلك يتوقع أن تدخل الخدمة مع الجيش الكوري الجنوبي قريبا.

3. M1A2 إس ئي بي (الولايات المتحدة)

أصبحت الدبابة M1A2 إس ئي بي خليفة #أبرامز M1A2. و تم تجهيز هذه الدبابة بتكنولوجيا ودروع لا تصدق. كما أنها اشتركت في عمليات قتالية، ووصفت بأنها من أكثر الدبابات إثارة للخوف في المعركة الرئيسية.

توفر M1A2 إس ئي بي حماية كبيرة ضد جميع الأسلحة المضادة للدبابات المعروفة. تستخدم دبابة القتال الرئيسية هذه درعا متقدما، كما أنها معززة بطبقات اليورانيوم المنضب.

تعد قوة ودقة إطلاقها للنيران أقل شأنا قليلا من ليوبارد A7 2 أو الكورية الجنوبية K2 الفهد الأسود بسبب قصر مدفعها 120 مم / L44 . ومع ذلك فإنه لا يزال يوجه لكمات هائلة.

إن محرك توربينات الغاز المعقد يقدم أداء جيدا، لكنه يتطلب قدرا هائلا من الصيانة والدعم اللوجستي ويستهلك كثيرا من الوقود.

يوجد نحو 900 دبابة من طراز M1A2 إس ئي بي في الخدمة بجيش الولايات المتحدة. ومن المخطط أن تبقى هذه الدبابة في الخدمة حتى عام 2050. ولم يتم تصدير M1A2 إس ئي بي بعد. ومع ذلك فقد تم توريد الطراز M1A2 السابق إلى الكويت (218 دبابة) والمملكة العربية السعودية (373 دبابة).

4. تشالينجر 2 (المملكة المتحدة)

هي دبابة في غاية الكفاءة، ومجهزة بأحدث درع، وهو المعروف باسم "تشوبهام". وتعتبر واحدة من أكثر دبابات المعركة الرئيسية التي تمتع بالحماية على مستوى العالم حاليا، حيث توفر مستوى عال جدا من الحماية ضد الأسلحة النارية المباشرة.

تم تزويد هذه الدبابة البريطانية بمدافع دقيقة جدا من عيار 120 مم. وتنطلق قذائفها من الماسورة الدقيقة المستخدمة في معظم دبابات ميدان القتال الحديثة الأخرى، لكن يبلغ أقصى مدى لهدفها أكثر من 5 كم. وتحمل تشالنجر الرقم القياسي لأطول قائمة من التفوق في القتال بين الدبابات وبعضها البعض. إن محرك تشالنجر 2 أقل قوة من منافسيه الغربيين. كما أنها ليست بأسرع من دبابات ميدان القتال الأخرى. ومع ذلك فإنها تشتهر بموثوقيتها الميكانيكية. وتخدم #تشالنجر 2 مع المملكة المتحدة بعدد (386 دبابة) وسلطنة عمان (38 دبابة).

.5 أرماتا (روسيا)

أرماتا هي دبابة قتال رئيسية روسية جديدة من الجيل الجديد. تم الكشف عنها لأول مرة في عام 2015. تم تصنيع دفعة صغيرة من هذه الدبابات. ويمكن أن يبدأ إنتاجها الكامل في الفترة 2017-2018. ولأرماتا تصميم جديد مع عدد من الميزات المتطورة. إنها تتشابه إلى حد ما مع الدبابة T-90 الحالية، رغم كونها أكبر حجما منها بكثير. وتعد واحدة من أكثر الدبابات حماية في العالم، كونها مزودة بدرع قاعدة تم تطويره مؤخرا، وتم صنعه من الصلب والسيراميك ومواد مركبة أخرى، علاوة على الإضافة الجديدة وهي درع واقٍ من المتفجرات. وقد أفادت البيانات المتوافرة أيضا أن #أرماتا تم تزويدها بنظام دفاعي نشط جديد، يقلل من فرصة التعرض للضرب من قبل العدو بواسطة الصواريخ المضادة للدبابات شبه آلية التوجيه.

مع نظام التحكم شبه التلقائي للدبابة، يتم تشغيلها بواسطة طاقم من 3 أفراد فقط. ويجلس جميع أفراد الطاقم جنبا إلى جنب في خلية مدرعة محمية بشكل جيد، تقع في الجزء الأمامي من الشاسيه. وتعد أول دبابة ميدان قتال في العالم يتم إنتاجها بهذا التصميم لمكان الطاقم. ويمكن أن تعمل حتى مع اختراق الدروع، بقدر ما تكون خلية الطاقم سليمة. كما أن أرماتا هي الأولى في العالم مع برج التي تم تصميمها بدون طيار تماما. وهي مسلحة بمدفع عيار 125 مم جديد، أكثر دقة من مدافع الدبابات الروسية السابقة. ويمكنها إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات الموجهة بنفس الطريقة المتبعة في إطلاق القذائف التقليدية.

يتم تلقيم مدفع أرماتا آليا، بما يمنحها قدرة "الصياد القاتل". وهي مزودة بمحرك ديزل، بقوة 1200 حصان. واكبت إزاحة الستار عن أرماتا الروسية الجديدة ضجة في المعسكر الغربي. وتتطلع عدد من العواصم الأوروبية الغربية مثل برلين ولندن إلى تحديث أو تطوير تصاميم دباباتها لمواجهة التهديد الذي تشكله هذه الدبابة الروسية الجديدة.

6. ميركافا Mk.4 (إسرائيل)

ميركافا Mk.4 هي أحدث نسخة إسرائيلية أو هي تطور آخر لمركافا Mk.3. #ميركافا Mk.4 هي من دبابات القتال التي تتميز بتصميم جيد تعطي الطاقم حماية إضافية وفرصة البقاء على قيد الحياة إذا تلقت الدبابة ضربة قاضية.

وتم تجهيز هذه الدبابات بنظام الحماية النشطة، الذي يدمر الصواريخ والمقذوفات المهاجمة لها. كما أن الحماية تشمل مقاومة الصواريخ الموجهة، التي تٌطلق من الجو وأسلحة الهجوم العلوية المضادة للدبابات. وتم تزويد الدبابة الإسرائيلية بمدفع من عيار 120 مم.

كما تم تجهيز ميركافا Mk.4 مع نظام جديد لمكافحة الحرائق، والذي يتضمن بعض الميزات المتقدمة للغاية، منها على سبيل المثال القدرة على إطلاق النار ضد طائرات الهليكوبتر، التي تحلق على ارتفاع منخفض باستخدام الذخيرة التقليدية. تنقل ميركافا Mk.4 يعتبر متوسطا بسبب الوزن الزائد، على الرغم من أنها مزودة بمحرك قوي. تمتلك جميع الدبابات من سلسلة ميركافا مقصورة خلفية، يمكن استخدامها لنقل القوات والبضائع تحت الدروع. ويمكن أن تحمل ما يصل إلى 10 جنود عندما يتم تفريغ الذخائر. ميركافا Mk.4 دخلت الخدمة في جيش إسرائيل. وقد تم بالفعل تصنيع إجمالي 360 دبابة من هذا الطراز، كما طلبت قوات الدفاع الإسرائيلية 300 أخرى. ولم تكن هذه الدبابات متاحة للتصدير لفترة طويلة. ولكن في عام 2014، ذكرت الأنباء أن إسرائيل ستقوم بتصدير عدد من هذه الدبابات إلى عميل لم يتم الكشف عنه.

7. تايب 90 (اليابان)

تم تطوير الدبابة اليابانية #تايب 90 من قبل شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة بالتعاون مع مصنعي صهاريج كراوس-مافي وصناع الدبابة ماك الألمان. ويوجد عدد من أوجه التشابه الخارجية مع ليوبارد الألمانية 2. وقد اعتٌمدت رسميا تايب 90 من قبل قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية في عام 1989. وبدأ الإنتاج على نطاق كامل في عام 1992.

وكانت آنذاك واحدة من الأكثر تقدما في الواقع وأغلى إنتاج دبابة ميدان قتال. وكان الجيش الياباني قد طلب تصنيع 600 من هذه الدبابات، ولكن تم إنتاج حوالي 340 فقط، بسبب ارتفاع سعر الوحدة. ولم يتم تصدير هذه الدبابة مطلقا، حيث لا تسمح قوانين اليابان بتصدير المعدات العسكرية. يتم تسليح دبابة ميدان القتال اليابانية بمدفع ألماني #رينميتال 120 مم، والذي تم إنتاجه بترخيص من الشركة الأم في اليابان.

ويمتاز هذا المدفع بالتوافق مع المعايير القياسية لكل قذائف حلف الناتو من عيار 120 مم. وهناك ميزة غير عادية لـ"تايب 90"، وهي أن هذه الدبابة تم تركيبها مع نظام تلقيم الذخيرة الأتوماتيكي. جاء ذلك في وقت كانت الدبابات السوفيتية والصينية فقط هي التي تعمل بهذا النظام، ولكن لم يكن قد استخدم في الدبابات المنتجة بأوروبا الغربية. ويسمح الملقم الذاتي بخفض الطاقم إلى 3 أفراد. هذه الدبابة اليابانية لديها نظام مكافحة الحرائق مع مجال رؤية مستقل للقائد. كما تتوافر ميزة أخرى غير عادية في هذه الدبابة وهي أنها تحتوي على تعليق هوائي. مما يسمح لدبابة ميدان القتال أن تأخذ وضع "الركوع"، أو "الميل"، ويتيح ذلك عددا من المزايا.

وفي عام 2012، اعتمدت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية دبابة من تايب 10 جديدة. ومع ذلك فالأصغر والأخف وزنا تايب 90. على الرغم من أنها أكثر تقدما من الناحية التكنولوجية، في الواقع حاليا هي إحدى الدبابات الأكثر تقدما في العالم، ولكن نظامها للحماية أقل كفاءة، لأن دورها الرئيسي هو دعم المشاة بقوة نيرانها، وليس الدخول في معارك ضد دبابات العدو.

.8 ليكليرك (فرنسا)

دخلت هذه الدبابة الفرنسية للمعركة الرئيسية الخدمة في عام 1992. وعموما فهي ذات تصميم ناجح. وقد استخدمت الدبابات الغربية في وقت لاحق عددا من ملامح تصميم #ليكليرك. وتم استخدام ليكليرك خلال عدد من عمليات حفظ السلام والعمليات العسكرية. ويتوافر لهذه الدبابة الفرنسية درع مركب من مواد مختلفة بشكل متطور، مع إضافة درع وحدات. مستوى الحماية يمكن أن يكون مصمما حسب درجة تعرضها للتهديد. وقد تم تصميم البرج وسقف جسم الدبابة لتحمل أقوى هجوم بالذخيرة من أعلى. ولكن من حيث الحماية، فإن ليكليرك لا يمكن أن تتطابق مع الدبابات الأخرى مثل دبابات M1A2 أبرامز الأميركية الصنع أو البريطانية تشالنجر 2.

ويتم تسليح هذا الدبابة بمدفع 120 مم / L52. يتم تشغيل دبابة ميدان المعركة بمعرفة طاقم من 3 أفراد وهي مزودة بنظام تلقيم الذخيرة التلقائي المحمول. كما تتميز بقدرات ضرب نيران عالية ضد كل من الأهداف الثابتة والمتحركة. كما أن لديها القدرة على المشاركة كـ"الصياد القاتل". ويزعم أن ليكليرك يمكن أن تستهدف 6 نقاط، على بعد مسافة 1.5 - 2 كم، في غضون دقيقة واحدة مع احتمال تحقيق نسبة إصابات دقيقة تصل إلى 95٪. وهذه نتيجة مثيرة للإعجاب. إن الدبابة مجهزة بنظام إدارة المعركة. فأي تقارير يمكن أن ترسلها تلقائيا إلى قيادة موقع آخر للدبابات، بخصوص كمية الذخيرة والوقود. تتمتع بقدرة جيدة على الحركة بسبب محركها الذي تبلغ قوته 500 حصان ونظام التعليق المائي-الهوائي. يوجد (406 دبابة) في الخدمة مع قوات #فرنسا و(388 دبابة) لدى جيش الإمارات العربية المتحدة.

.9 أوبلوت-M (أوكرانيا)

مع انهيار الاتحاد السوفيتي، واصلت أوكرانيا تطوير دبابات المعركة الرئيسية T-80UD، التي تعد أحدث نسخة من هذه الدبابة هي أوبلوت- M. تم تجهيز أوبلوت-M مع الدروع المتفجرة كواقٍ من الجيل الجديد. وورثت دبابة ميدان القتال هذه من سابقتها نظام تحميل الذخيرة التلقائي. يتم تخزين الذخيرة في المقصورة الرئيسية، بدلا من حجرة منفصلة مع لوحات تفجير. هذا عيب كبير في هذا الدبابة، حيث يتم اختراق الدروع. فمن المرجح أن الذخيرة سوف تنفجر وتقتل الطاقم وتدمر الدبابة. وهذه الدبابة الأوكرانية الأخيرة ليست دقيقة في إصابة الأهداف بعيدة المدى، بالمقارنة مع الدبابة المنافسة من إنتاج دول غرب أوروبا. ومع ذلك فإنه يمكنها إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات الموجهة، بنفس الطريقة كما الذخائر العادية، حتى مدى 5 كم.

إن أوبلوت-M تضم منفذا مستقلا للقائد مدعما بإمكانية الرؤية الحرارية، والتي تعطي للدبابات القدرة على المشاركة كـ"الصياد القاتل". وهذه الدبابة الأوكرانية متفوقة على الروسية T-90. إذ أنها تحتوي على إضافة الدرع، ومحرك أكثر قوة ونظام متفوق لمكافحة الحرائق. وتنتظر أوبلوت-M الانتهاء من تجارب الجيش الأوكراني. ومع ذلك لم يدخلها الجيش الأوكراني الخدمة بسبب محدودية التمويل. وتعد تايلاند هي الدولة الوحيدة التي أدخلت هذه الدبابة الأوكرانية الصنع للخدمة في قواتها المسلحة. ويتم حاليا إنتاج أوبلوت-M بأعداد صغيرة.

10. T-90 (روسيا)

إن T-90 هي حاليا الدبابة الوحيدة المنتجة بكميات كبيرة في روسيا. هي ليست متطورة مثل منافسيها الغربيين، ولكنها تستخدم تكنولوجيا مجربة وفعالة من حيث التكلفة. تعد حاليا هي الأكثر نجاحا تجاريا في السوق العالمية لدبابات المعركة الرئيسية. كما تصنف في مركز متميز بين أرخص دبابات ميدان القتال الحديثة تكلفة.

تمتاز T-90 بأن لديها لمحة صغيرة مما يجعل من الصعب أن تصبح هدفا للضرب بالنيران. ويوجد عيب كبير في T-90 وهو الذخيرة المخزنة في المقصورة الرئيسية بسبب أسلوب تركيب الملقم الآلي. بمجرد أن يتم اختراق جسم الدبابة فإن الذخيرة بداخله تبدأ بالانفجار بما يؤدي إلى قتل جميع أفراد الطاقم وتدمير الدبابة. ويعد هذا العيب شائعا في جميع دبابات ميدان القتال السوفيتية والروسية والأوكرانية والصينية الصنع. تمتاز الدبابات الأوروبية الغربية بوجود حجرة منفصلة في جزء من برج الدبابة تضم لوحات التفجير والذخيرة. لا تعتبر T-90 دقيقة فيما يتعلق بإصابة أهداف بعيدة المدى، إلا أنه يمكنها إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات الموجهة بنفس الطريقة كما الذخائر العادية.

كان نظام مكافحة الحرائق من T-90 كافيا في التسعينات، عندما تم إدخال هذا الدبابة للخدمة. إلا إنه عفا عليه الزمن حاليا. وتفتقر الـ T-90 إلى منافذ متقدمة مع رؤية حرارية، فضلا عن منفذ القائد البانورامي، بما لا يسمح لها بسرعة كشف الأهداف والاشتباك معها. إن النسخة الأصلية للدبابة الروسية كانت تعاني من ضعف نسبة القوة إلى الوزن بسبب ضعف محركها، لذا تم تركيب نماذج لاحقة من محركات أكثر قوة. وتعمل T-90 حاليا في الخدمة في القوات الروسية (حوالي 700) والجزائر (305) وأذربيجان (20) والهند (620) و تركمنستان (40) وفنزويلا (ما بين 50 إلى 100 دبابة).

يعد T-90MS "تأجيل" هو الإصدار الأخير مع الدروع الجديدة، بمحرك جديد، ومدفع جديد، وتحسين البرج، وتحديث الملاحظة والنظام. وهو أكثر قدرة بكثير من خط الأساس T-90. ومع ذلك فحتى الآن لم يصدر لهذا الإصدار أي أوامر إنتاج.