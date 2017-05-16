فرنسا.. الوضع الضريبي للوزراء يرجئ إعلان تشكيلة الحكومة

أرجأ رئيس الوزراء الفرنسي اليميني المعتدل #أدور_فيليب الإعلان عن تشكيلة حكومته المكلف بتشكيلها بعد اجتماعه في #قصر_الإليزيه مع الرئيس #إيمانويل_ماكرون، اليوم الثلاثاء، حيث ناقشا القائمة الأخيرة للتشكيلة الوزارية.

وجاء في بيان الإليزيه أن إعلان أسماء الوزراء المشاركين في هذه الحكومة سيتم غداً الأربعاء، وسط توقعات بأن تضم شخصيات من #اليمين و #اليسار، وستكون أهدافها جمع مختلف الأطياف السياسية والتجديد، وأن الرئيس إيمانويل ماكرون الذي تعهد بالارتقاء "بأخلاقيات الحياة العامة، تمنى تخصيص وقت للتحقق من "الوضع الضريبي" للشخصيات التي ستنضم إلى الحكومة، ومن احتمال وجود تضارب مصالح.

الخميس أول اجتماع للحكومة الفرنسية

وأوضح بيان قصر الإليزيه أن أول اجتماع لمجلس الوزراء في ولاية الرئيس ماكرون سيعقد صباح الخميس 18 مايو الجاري وليس الأربعاء، كما أعلن عنه سابقاً.

ويأتي اجتماع رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب بعد عودة الرئيس ماكرون من أول رحلة له إلى الخارج منذ تنصيبه إثر زيارته برلين الاثنين ولقائه المستشارة الألمانية أنغيلا #ميركل.

ويسعى ماكرون ورئيس حكومته المكلف إدوار فيليب إلى إعلان فريق حكومي قادر على تجسيد الوعود بالتجديد السياسي والمساواة بين الرجال والنساء وإحداث توازن بين اليمين واليسار استعداداً لمعركة الانتخابات التشريعية في 11 و18 حزيران/يونيو المقبل، التي ستحدد ما إذا كان ماكرون سيفوز بغالبية في الجمعية الوطنية تمكنه من حكم البلاد، فإن تعيين إدوار فيليب والاهتمام الذي يثيره الرئيس الجديد لدى حزب "الجمهوريين" ليس نبأ سارا لقادة الحزب الذي يحاول النهوض من انتخابات رئاسية كارثية.