مقتل اثنين في تحطم طائرة صغيرة قرب مطار في نيوجيرزي

قالت إدارة #الطيران الاتحادي الأميركية والشرطة، إن #طائرة صغيرة تحطمت لدى اقترابها من #مطار تيتربورو في #نيوجيرزي، ما أسفر عن مقتل اثنين من الطيارين واندلاع حريق. وشوهدت سُحب دخان في مدينة #نيويورك بسبب هذا الحادث.

وأفادت الإدارة بأن الطائرة الصغيرة ذات المحركين (وهي من نوع #ليرجيت_35) أقلعت من #فيلادلفيا وسقطت الساعة 3:30 مساء بالتوقيت المحلي (19:30 بتوقيت غرينتش) على بعد ربع ميل من المطار الواقع في شمال نيوجيرزي أمس الاثنين.

وقال السارجنت جون كليري من شرطة #كارلشتات للصحافيين، إن الطائرة اصطدمت بمبنى في منطقة صناعية وانزلقت في موقف للسيارات حيث تحطمت. وأضاف أن حطام الطائرة المحترق تسبب في اشتعال الحريق في مبنى ثان.