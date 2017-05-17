تعرف على أول مخيم يستخدم الطاقة الشمسية بالأردن

غابت شمس #مخيم_الأزرق للاجئين السوريين معلنة عن انتهاء يومها الطويل، وجاء الليل مختلفا عما سبق، الأضواء في كل مكان، الحياة هنا ليست كما الأمس، #اللاجئون يتمشون بين الأزقة فرحين ومتفحصين شكل المخيم تحت الأنوار التي تسللت إليه بعد تشغيل محطة #الطاقة_الشمسية التي شيّدت حديثاً في المخيم بتمويل من حملة "حياة أكثر إشراقاً من أجل اللاجئين" التي نظمتها مؤسسة ايكيا بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحكومة الأردنية.

الحياة بدأت تدب في تلك المنطقة التي تبتلعها الصحراء الحارة صيفا وشديدة البرودة شتاء.. المعاناة لا تتوقف عند ذلك الحد، لكن وفقا لروايات اللاجئين فإن #الكهرباء تخفف من وطأة اللجوء والشتات.

"العربية.نت" عاشت جانباً من حياة اللاجئين وتحدثت إلى بعضهم. ويقول اللاجئ نجيب إن "الحياة تبدلت في المخيم، بينما كنا نعيش على الفوانيس، صرنا نستخدم الكهرباء من خلال مشروع الطاقة الشمسية وتوفر لدينا ماء باردا وتلفزيونا وإنارة".

بينما يواصل نجيب حديثه لـ"العربية.نت"، استضافتنا عائلة اللاجئ فرحان نزال، وقال مبتهجا: "الآن يمكن أن يزورني أي شخص في المساء.. أهلا وسهلا فيكم".

وتابع قائلاً: "الحمدلله صرنا نقدر نشغل مروحة ونشرب (دمعة) ماء باردة.. بعد توصيل الكهرباء بقدر اروح عند الجيران واسهر لساعات متأخرة ليس مثل السابق ننام كما الدجاج..."، وقالها ضاحكاً.

فيما الابتسامة لا تفارق وجهه فرحا بما حل على المخيم، قالت زوجته: "الآن يستطيع الأولاد مشاهدة التلفاز بدلا من اللعب تحت الشمس الحارقة".

وتضيف وطفلها مستلقيا على ظهره يشاهد التلفاز: "كنا ما بنقدر نطبخ أو نغسل الملابس، حتى الأولاد ما بقدروا يدرسوا في الليل أو حتى المشي بأمان لقضاء الحاجة، خاصة بالنسبة إلنا النساء أو أطفالنا".

المشروع الكهربائي جاء على المخيم الذي يبعد 120 كلم شرق #عمّان، حاجبا ضوء القمر ومقدما 2 ميغاواط لـ 20 ألف لاجئ سوري يسكنون في ما يقارب الـ5 آلاف مأوى، حيث ستتمكن كل عائلة الآن من توصيل الثلاجة والتلفزيون والمروحة، إضافة إلى إمكانية شحن هواتفهم الذي يعد أمرا في بالغ الأهمية للاجئين للبقاء على اتصال مع أقاربهم في الخارج.

وخلال زيارة كيلي كليمنتس، نائب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى المخيم للمشاركة بافتتاح المشروع، قالت إن "إضاءة المخيم ليست إنجازاً رمزياً فحسب، بل إنها توفر بيئة أكثر أماناً لجميع سكان المخيم، وتفتح فرصا لكسب دخل للعيش، وتعطي الأطفال فرصة للدراسة بعد غروب الشمس".

وبهذا المشروع جعل المخيم الأول من نوعه في العالم للاجئين مدعوما بالطاقة المتجددة، إضافة إلى أنه قدم 50 فرصة عمل للاجئين السوريين، وفي هذا الصدد قال أحد اللاجئين "ما يوجد ولا فرصة عمل في المخيم ولكن هذا المشروع أتاح لي العمل. الحمدلله صار عنا كهرباء ودخل".

وافتتح مخيم الأزرق في نيسان/أبريل 2014 ويقع في منطقة صحراوية شمال #الأردن ويضم 35 ألف لاجئ، نقص الكهرباء كان أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها سكانه، ما يجعل الأنشطة اليومية صعبة جدا.