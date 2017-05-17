حكومة ماكرون الأولى ترأب الصدع بين اليمين واليسار

أعلِنت تشكيلة #الحكومة_الفرنسية الأولى في ولاية الرئيس إيمانويل #ماكرون اليوم الأربعاء. واختار الرئيس الفرنسي 18 اسماً من أطياف سياسية مختلفة في إطار وعده برأب الصدع بين اليمين واليسار.

وبعد أن عيّن إدوار #فيليب، السياسي المحافظ من حزب الجمهوريين رئيسا للحكومة هذا الأسبوع، اختار ماكرون برونو #لو_مير السياسي اليميني الموالي لأوروبا، وهو من حزب الجمهوريين أيضا، لمنصب وزير الاقتصاد.

وعيّن وزير الدفاع المنتهية ولايته جان ايف #لودريان وزيراً للخارجية في الحكومة الجديدة. وينتمي لو دريان لحزب الاشتراكيين وهو صديق مقرب من الرئيس السابق فرانسوا #هولاند.

وعيّن ماكرون سيلفي #غولار وزيرة للدفاع وهي مشرعة بالاتحاد الأوروبي تنتمي لتيار الوسط.

وتضم الحكومة الجديدة الناشط البيئي الذي يحظى بشعبية كبيرة نيكولا #أولو الذي أصبح وزيرا "للانتقال البيئي والتضامن".

ومنحت حقائب وزارية مهمة أيضا لشخصيات أخرى برزت خلال حملة ماكرون الانتخابية بينهم رئيس بلدية ليون جيرار #كولومب الذي عين وزيرا للداخلية، وكان كولومب أحد أقوى داعمي ماكرون في حزب الاشتراكيين.

كما منح ماكرون حليفه الوسطي فرنسوا #بايرو حقيبة العدل. وعُين أليكسيس كوهلر أميناً عاماً للرئاسة.

وتضم الحكومة الجديدة 18 وزيراً بالإضافة إلى 4 وزراء دولة ليصبح العدد 22، مقسماً بالتساوي بين النساء والرجال (11 وزيرة و11 وزيراً).

ووزيرة الرياضة والشباب الجديدة هي لورا #فليسيل، بطلة المبارزة المتوجة بخمس ميداليات أولمبية من بينها ذهبيتان في ألعاب 1996، فيما منح #منير_محجوبي حقيبة الشؤون الرقمية. و #محجوبي من أصول عربية ومن أهم الشخصيات الشبابية التي رافقت ماكرون في حملته الانتخابية.

كما تم اختيار فرانسواز #نيسان وزيرة للثقافة، وجاك #فيرار لوزارة الزراعة وجان ميشال #بلانكر للتعليم.