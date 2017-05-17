سبوتنيك: "داعش" يخطط لاستهداف سفن روسية في البوسفور

كشفت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن #المخابرات_التركية حذرت من هجمات محتملة قد يشنها تنظيم "داعش" على #السفن_الحربية الروسية التي تمر عبر #مضيق_البوسفور في إسطنبول.

ووفقاً لما نقلت الوكالة عن وسائل إعلام تركية، فإن هناك نحو 146 موقعاً تم تحديدها، يمكن لداعش شن هجمات صاروخية منها ضد السفن الروسية.

وأضافت أن الاستخبارات تلقت معلومات تفيد بأن #داعش قد يخطط لمهاجمة السفن الحربية الروسية بصواريخ و #أسلحة_طويلة_المدى، قامت بعدها السلطات التركية باتخاذ إجراءات إضافية لتوفير الحماية الجوية والبحرية للسفن الروسية أثناء مرورها عبر المضيق، حيث ترافق السفن #مروحيات تابعة للشرطة وقاربان عسكريان كإجراء وقائي ضد #الهجمات.