داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم مبنى التلفزيون في أفغانستان

أعلنت وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش عن مسؤولية التنظيم عن هجوم على مبنى التلفزيون في أفغانستان.

وكان مسلحون قد هاجموا صباح الأربعاء مقر هيئة الإذاعة و #التلفزيون_الأفغاني في قلب #جلال_أباد كبرى مدن ولاية #ننغرهار في شرق #أفغانستان ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار فيما لا يزال عدد من الصحافيين عالقون داخل المبنى.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم في الولاية التي تعتبر معقلا لتنظيم #داعش حيث أسقط الجيش الأميركي قنبلة ضخمة الشهر الماضي.

وصرح المتحدث باسم الحكومة عطاء الله خوغياني لوكالة "فرانس برس" أن "ثلاثة مسلحين دخلوا مبنى الإذاعة والتلفزيون صباح اليوم.. اثنين من المهاجمين قتلا ولا يزال الثالث يقاوم".

وأكد المتحدث باسم الشرطة هزارات حسين مشرقوال هجوم المسلحين وقال "لا نعلم ما هو هدفهم بالتحديد لكننا نقوم بالرد".

وقال مصور الإذاعة والتلفزيون إنه فر من المبنى فور بدء إطلاق النار، إلا أن بعض زملائه لا زالوا عالقين في الداخل.

ويقع مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون قبالة مكاتب حاكم الولاية والمقر العام للشرطة.

وطبقا للقوات الأميركية في #أفغانستان فقد تقلص عدد المقاتلين من نحو 3000 إلى 800 مقاتل تقريبا بسبب عمليات الهروب من صفوف داعش ومقتل العديد منهم في أرض المعركة.